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Huawei представила недорогой смартфон nova 8i на Snapdragon 662

Стоимость составила 315 долларов.
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Китайская компания Huawei анонсировала модель среднебюджетного класса на базе однокристального процессора Qualcomm. Она называется Huawei nova 8i. Несмотря на то, что производитель активно продвигает программное обеспечение HarmonyOS, новинка получила прошивку EMUI 11 на базе операционной системы Android 10. И без сервисов Google.

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Смартфон отличается дизайном основной камере в стиле флагманских смартфонов 2019 года Huawei Mate 30. В её составе есть четыре датчика изображения разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Нечто подобное мы могли впервые видеть в том же году в модели Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Во фронтальной камере используется 16-мегапиксельный сенсор.

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Аппаратной основной Huawei nova 8i служит однокристальная система Snapdragon 662, выполненная по нормам технологии 11 нм. Мобильный процессор дополняется 8 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных пользователи получают встроенный флеш-накопитель вместимостью 128 ГБ.

Вопросами питания в смартфоне занимается аккумуляторная батарея ёмкостью 4 300 мА*ч. Она получила поддержку быстрой зарядки по проводу мощностью 66 Вт и заряжается до 60% за 17 минут, а до 100% – за 38 минут. 66-ваттный адаптер питания входит в комплект поставки. Также отметим контроллеры беспроводной связи Bluetooth / Wi-Fi, NFC и разъём USB-C.

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Рекомендованная производителем стоимость Huawei nova 8i составила 315 долларов. В будущем появится версия с 6 ГБ оперативной памяти, но её цена пока что не уточняется. В продаже смартфон появится в расцветках Moonlight Silver, Interstellar Blue и Starry Black. Дата старта продаж пока что не называется, но приём предварительных заказов уже стартовал.

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