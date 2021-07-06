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Xiaomi Redmi Note 10 Pro – во многом лучший представитель легендарной серии почти за десять лет её существования. Смартфон представили рано утром 4 марта 2021 года в Индии, а ближе к обеду новинка дебютировала и в Европе. Сейчас модель доступна со скидкой в России в официальной рознице.

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Международная версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти была оценена в 329 евро или 29 000 рублей, что стало рекордом для смартфонов этой линейки. В России модель дебютировала в только в топовой комплектации, а оценили её примерно в те же самые 29 000 рублей. Рекомендованная стоимость составила 28 990 рублей. Однако, сейчас купить Xiaomi Redmi Note 10 Pro в России можно за 24 990 рублей, то есть со скидкой 4 000 рублей.

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За эти деньги модель предлагает экран AMOLED с частотой обновления 120 Гц, ёмкий аккумулятор с 33-ваттной быстрой зарядкой, 8-нанометровый чипсет Qualcomm без поддержки 5G и 108-Мп камеру. Теперь обо всё поговорим по порядку.

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В Xiaomi Redmi Note 10 Pro установлена матрица диагональю 6,67 дюйма с отверстием под 16-мегапиксельную фронтальную камеру. В основной камере вместе со 108-мегапиксельным датчиком изображения установлены сенсоры на 5 Мп и 2 Мп для макросъёмки и портретного режима, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный блок.

Аппаратная платформа строится вокруг мобильного чипа Snapdragon 732G с графикой Adreno 618. Смартфон выделяется корпусом с защитой от воды класса IP53. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 5 020 мА*ч. Также отметим ИК-излучатель, NFC, боковой биометрический датчик, стереозвук, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.

В некоторых регионах Redmi Note 10 Pro уже начал получать прошивку MIUI 12.5. Из коробки модель работает на базе операционной системы Android 11 с предустановленной надстройкой MIUI 12. В конце 2021 года смартфон получит ОС Android 12.