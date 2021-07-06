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Вчера мы писали о том, что Xiaomi Mi 11 Lite 5G с 5-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 780G стал самым мощным смартфоном среднего уровня по версии AnTuTu. В тройке с ним оказались Honor 50 и Honor 50 Pro на 6-нанометровой однокристальной системе Snapdragon 778G. Также в топ-10 попали модели с чипами Dimensity 900, Dimensity 820, Snapdragon 768G и Kirin 985.

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В рейтинг флагманских смартфонов может только позавидовать такому набору SoC. В топ-10 самых производительных решений на Android вошли исключительно модели с 5-нанометровой системой-на-кристалле Snapdragon 888. Причём почти все флагманы в модификации с 12 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 256 ГБ. Но есть три исключения. Это игровые смартфоны Xiaomi Black Shark 4 Pro и ASUS ROG Phone 5 в конфигурациях 16/512 ГБ и 16/256 ГБ соответственно, а также Xiaomi Mi 11 Ultra в модификации 12/512 ГБ.

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Лидер рейтинга – Black Shark 4 Pro. Он набрал 849 822 балла. Ещё одна геймерская модель обосновалась на второй строчке с 824 459 пунктами в активе. Это Nubia Red Magic 6 Pro с системой активного охлаждения, которая включается в себя сразу два кулера.

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Замкнул тройку OnePlus 9 Pro. Весенний флагман китайской компании смог набрать в бенчмарке 824 459 «попугаев». Этого ему хватило для того, чтобы оказаться выше, чем OPPO Find X3 Pro. Модель, главной фишкой которой является камера, выдала в тесте на производительность 818 689 пунктов.

Судьбу пятой строчки определила разница в 300 баллов. Именно на столько больше набрал vivo X60 Pro+, чем iQOO 7, который открыл вторую пятёрку рейтинга. Результаты смартфонов составили 811 808 баллов и 811 508 баллов соответственно.

Стандартный OnePlus обосновался на седьмой позиции с 810 916 пунктами в активе. В отличие от старшей версии стандартное издание не может похвастаться дисплеем формата WQHD+, телеобъективом и оптикой Hasselblad. Realme GT, один их самых дешёвых в мире смартфонов на процессоре Snapdragon 888, оккупировал восьмую строчку, набрав 810 141 балл.

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Одной позицией ниже расположился ещё один игровой флагман. На этот раз – ASUS ROG Phone 5. Ему AnTuTu присудили 808 576 баллов. Что интересно, в топ-10 нет издания Ultimate, которое является первым в мире смартфоном с 18 ГБ оперативной памяти. К слову, скоро ZTE может выпустить модель серии Axon с 20 ГБ под капотом.

Наконец, замыкает топ-10 камерофон Xiaomi Mi 11 Ultra с продвинутой основной камерой и дополнительный дисплеем сзади. Это первый смартфон китайской компании с защитой IP68. В AnTuTu устройство набрало 797 379 «попугаев» и стало единственной моделью в десятке, которая не смогла преодолеть рубеж 800 000 пунктов.