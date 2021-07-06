Видеокарты GeForce RTX 2060 возвращаются в продажу в России со скидкой до 52%
На российском рынке появляется всё больше производительных графических адаптеров, которые были в дефиците. Их цены всё ещё далеки от официальных рекомендованных, однако, сейчас купить мощные видеокарты можно намного дешевле, чем несколько недель назад. В частности, ускорители GeForce RTX 2060 доступны со скидкой до 52% в «Ситилинк».
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В каталоге магазине есть уже четыре модели. Каждая из них имеет 8-контактный разъём и TDP 160 Вт, а система охлаждения с двумя вентиляторами рассчитана на два слота материнской платы. Самая дешёвая карта – Palit GeForce RTX 2060 DUAL, которая обладает GPU с частотой 1 680 МГц в режиме Boost, что соответствует эталону. Её стоимость составляет 55 430 рублей. Ускоритель оборудован одним разъёмом HDMI 2.0b и одним DisplayPort 1.4a. Тип поставки – Bulk. Менее тысячи рублей нужно доплатить за GeForce RTX 2060 DUAL с поставкой Retail. Такая версия обойдётся в 56 020 рублей.
56 420 рублей стоит видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2060 OC. Она может похвастаться тремя разъёмами DisplayPort 1.4a и увеличенной до 1 755 МГц частотой GPU в режиме Boost. Стоимость графического ускорителя упала примерно на 5 000 рублей.
Наконец, Gigabyte GeForce RTX 2060 – самая дорогая модель в магазине «Ситилинк». Её цена снижена на 52%. Если раньше купить графический адаптер можно было за 119 780 рублей, то сейчас видеокарта обойдётся в 57 990 рублей. Она обзавелась тремя DP 1.4a, а GPU работает на частоте 1 365-1 680 МГц.
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Напомним, что карта GeForce RTX 2060 построена на базе чипа TU106 поколения Turing, который выполняется по 12-нанометровой технологии. Он обладает 1 920 потоковыми процессорами и тремя десятками ядер трассировки лучей. Чип соединяется с оперативной памятью 192-разрядной шиной. VRAM имеет пропускную способность 360 ГБ/сек, эффективную частоту 14 ГГц, а объём составляет 6 ГБ. Стандарт видеопамяти – GDDR6.
GeForce RTX 2060 поддерживает работу с мониторами формата 8K UHD. Также отметим поддержку DLSS, PCI Express 3.0 x16, DirectX 12 и рекомендованную производителем мощность блока питания от 500 Вт. Заметим, что все четыре видеокарты в магазине «Ситилинк» предлагаются с 36-месячной гарантией.
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