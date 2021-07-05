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Компания Xiaomi в 2020 году одной из первых обновила программное обеспечение своих флагманских смартфонов до версии Android 11. Для некоторых топовых моделей 2021 года выпуска уже доступна Android 12 Public Beta 2, а тем временем стало известно, какие смартфоны Xiaomi не получат Android 12. Напомним, релиз стабильной версии ожидается в сентябре года нынешнего.

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В этом материале мы расскажем о двух с половиной десятках моделей производителя из Поднебесной, которым не суждено будет перейти на Android 12. Само собой, речь пойдёт об актуальных смартфонах, которые получили / получат Android 11. Модели с Android 10 в качестве последней для себя версии программного обеспечения мы затрагивать не будет.

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Начнём с бренда Redmi, где под нож попадают хиты продаж Redmi Note 8 / 8T и Redmi Note 8 Pro. Чуть более полугода трио моделей понадобилось для того, чтобы их суммарные продажи перевалили за 30 млн единиц по всему миру. На рынке они появились с Android 9.0 Pie и MIUI 11. Все они ещё получат MIUI 13, но лишь на Android 11. А вот переиздание Redmi Note 8 (2021) ещё сможет обзавестись даже Android 13, учитывая то, что популярным недорогим смартфонам достаётся два апдейта операционной системы, а из коробки недавняя новинка получила Android 11.

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Семейство Redmi 9 почти в полном составе пройдёт мимо ОС Android 13. Пока что нет ясности лишь в том, будут ли обновлены модели Redmi 9T / 9T NFC и Redmi 9 Power. Зато точно известно, что на Android 11 апдейты ОС закончатся для Redmi 9 / 9i, Redmi 9C / 9C NFC, Redmi 9A / 9AT и Redmi 9 Prime.

Попадают под нож и хиты среднего и верхнего среднего ценовых сегментов серии Redmi K, но только первого поколения. Смартфоны Redmi K30 / K40 исправно продолжат получать апдейты. Android 11 стала / станет (в зависимости от региона) последней версией программного обеспечения для Redmi K20, Redmi K20 Pro и Redmi K20 Pro Premium.

А теперь перейдём к телефонам Xiaomi. «Закрыть» компания намерена сразу три семейства. Не дождутся Android 12 владельцы смартфонов Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Они были анонсированы в конце 2019 года. А вот версия Lite, с момента премьеры которой прошло чуть больше года, всё же будет обновлена.

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Без Android 12 останутся все смартфоны китайской серии Creative & Colorful (CC). Все они были анонсированы в течение второй половины 2019 году. Сначала компания представила Xiaomi Mi CC9e, Mi CC9 и Mi CC9 Meitu Edition, а в конце осени появились Xiaomi Mi CC9 Pro и Mi CC9 Pro Premium.

Наконец, семейство Xiaomi Mi 9 тоже в полно составе останется без операционной системы Android 12. На одиннадцатой ревизии закончатся обновления для флагманов Xiaomi Mi 9 / Mi 9 Pro / Mi 9T Pro и середняков Xiaomi Mi 9T / Mi 9 Lite / SE.