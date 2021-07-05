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Издание 3DCenter опубликовало график снижения средней цены графических ускорителей AMD и NVIDIA начиная с 17 января текущего года. Как оказалось, наценка видеокарт GeForce RTX 30 с 16 мая упала примерно в четыре раза. Модели Radeon RX 6000 тоже стали намного дешевле.

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Пик стоимости GeForce RTX 30 пришёлся на 16 мая 2021 года, когда средняя наценка выросла до 204%. Однако, уже в конце месяца она упала до 133%. По состоянию на 4 июля 2021 года средняя наценка на видеокарты всей линейки поколения Ampere составляет 53%.

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Напомним, что в России цены тоже идут вниз. В 237 590 рублей обойдётся в магазине «Ситилинк» самая дешёвая видеокарта GeForce RTX 3090 GameRock в исполнении Palit. Она может похвастаться Boost-частотой GPU 1 740 МГц и тремя разъёмами 8 pin.

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Самая дешёвая карта GeForce RTX 3080 Ti является представительницей серии GamingPro компании Palit. Стоимость уже упала с 207 490 рублей до 157 400 рублей. Модель имеет Boost-частоту 1 665 МГц, что соответствует эталонному показателю.

GeForce RTX 3080 GAMING BOX от Gigabyte – самый доступный графический ускоритель с RTX 3080 в основе. Он стоит порядка 178 000 рублей. Но это внешняя видеокарта. За обычный адаптер нужно доплатить как минимум 10 000 рублей. За эти деньги можно купить MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X OC с частотой 1 740 МГц в режиме турбо.

За GeForce RTX 3070 нужно отдать минимум 114 830 рублей, за которые можно купить Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 MASTER с разгонной частотой 1 845 МГц. О ситуации с графическими ускорителями GeForce RTX 3070 Ti мы уже писали сегодня. Детально об этом можно прочитать по этой ссылке.

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Наконец, видеокарты с GeForce RTX 3060 уже подешевели до 72 990 рублей, а цена ускорителей на базе 3060 Ti снизилась до 98 990 рублей. Причём во втором случае речь идёт о моделях Lite Hash Rate с ограничениями в майнинге криптовалюты.