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Российский рынок графических ускорителей продолжает пополняться новыми моделями, которые возвращаются в продажу на фоне не лучшей ситуации с майнингом криптовалюты. Видеокарты GeForce RTX 3070 Ti никуда и не уходили в связи с защитой от добычи цифровой валюты. Но они продолжают терять в цене. Их стоимость уже практически достигла уровня GeForce RTX 3060, несмотря на 33-процентный прирост производительности.

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GeForce RTX 3070 Ti – одна из самых свежих моделей в ассортименте «зелёной калифорнийской компании». Она поступила продажу в начале лета года текущего. В её основу положен графический чип GA104 поколения Ampere, который выполняется по нормам 8-нанометрового технологического процесса и трудится частотой до 1 770 МГц в режиме Boost. Канал, который соединяет память VRAM с GPU, имеет ширину 256 бит. Самой внутренней оперативной памяти в видеокарте используется 8 ГБ. Стандарт – GDDR6X. Она может похвастаться эффективной частотой 19 Гбит/сек и пропускной способностью 608,3 ГБ/сек. Возвращаясь к теме GPU, отметим 6 144 ядра CUDA, 192 текстурными блоками и 48 ядер RT.

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Примерно полдюжины моделей есть в каталоге «Ситилинк». Причём цена некоторых из них уже упала ниже отметки 100 000 рублей. Постепенно стоимость приближается к официальной рекомендованной производителем, которая составляет 57 990 рублей.

GeForce RTX 3070 Ti GamingPro и GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC в исполнении Palit – два самых доступных решениях в «Ситилинк». Их стоимость – 90 990 рублей и 94 040 рублей соответственно. Первая модель имеет частоту 1 770 МГц в режиме Boost. Причём карта подешевела уже более чем на 60 000 рублей. У второй GPU разгоняется до 1 845 МГц, что превышает эталонный показатель на 4,24%.

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Более чем на 50 000 рублей в цене упала видеокарта GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X OC от тайваньской компании MSI. Графический ускоритель с частотой до 1,8 ГГц (+1,7% к эталону) уже стоит 102 950 рублей вместо 156 410 рублей.

Около двух тысяч рублей нужно доплатить за Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti VISION OC. Её графический процессор может разгоняться в турборежиме до 1 830 МГц, что на 3,4% выше в сравнении с эталонным значением. Цена видеокарты упала со 137 600 рублей до 104 930 рублей.

Столько же стоит ещё одна модель в исполнении тайваньского гиганта Gigabyte – GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC. Но эту карту раньше можно было приобрести более чем за 158 000 рублей. Boost-частота GPU в ускорителе составляет 1 830 МГц (+3,4%).

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Ускоритель, который в «Ситилинк» стоит дороже всех, также принадлежит Gigabyte. Он называется AORUS GeForce RTX 3070 Ti MASTER. Если все карты, о которых мы написали, имеют два 8-pin для питания от БП, то в этой модели появился ещё и 6-контактный разъём. Максимальная частота GPU составляет 1 875 МГц (+5,9%), а стоимость упала почти на 50 000 рублей – до 108 890 рублей.

Чуть дешевле обойдётся MSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO с Boost-частотой 1 830 МГц (+3,4%). Цена графического ускорителя тайваньской компании в магазине «Ситилинк» уже упала почти на 53 000 рублей и теперь составляет 105 920 рублей.

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Как видим, стоимость GeForce RTX 3070 Ti на 55-80% превышает рекомендованную производителем (57 990 рублей). Хотя ещё несколько недель назад разница достигала 300%. Заметим, что самая дорогая видеокарта GeForce RTX 3060 (ASUS PHOENIX) в «Ситилинк» стоит 85 130 рублей.