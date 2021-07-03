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Компания Xiaomi недавно выпустила программное обеспечение MIUI 12.5 для нескольких смартфонов 2018-2021 годов выпуска. Как оказалось, вновь не обошлось без проблем. Сразу десять моделей перестали включаться после получения новой версии прошивки. Неисправности наблюдаются на смартфонах с китайской и глобальной прошивками.

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На MIUI 12.5 China ROM работают флагман Xiaomi Mi 8 на 10-нанометровом процессоре Snapdragon 845 вместе с середняками Xiaomi Mi 8 Youth и Xiaomi Mi Max 3 на Snapdragon 660 и Snapdragon 636 соответственно. Все три смартфона были анонсированы в 2018 году.

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Также китайская прошивка установлена на Xiaomi Mi 9 Pro 5G с 7-нанометровым Snapdragon 855+, Redmi 7 на Snapdragon 632, Redmi Note 7 Pro на Snapdragon 675 и Redmi Note 8 Pro на Helio G90T. Эти модели были выпущены в течение 2019 года.

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MIUI 12.5 Global установлена на недавних новинках Xiaomi Mi 11 Lite с поддержкой сетей 4G и 5G. Первая модель оборудована 8-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 732G, а вторая несёт на борту 5-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 780G.

Также с глобальной прошивкой функционируют Xiaomi Mi 10 Lite и Xiaomi Mi 10T Lite на 7-нанометровом чипе Snapdragon 765G и 8-нанометровом Snapdragon 750G соответственно. Они были представлены в 2020 году.

Владельцы начали массово сообщать о том, что смартфоны не включаются, а уходят в циклическую перезагрузку. В то же время пользователи, чьи телефоны нормально запускаются, начали жаловаться на быструю разрядку аккумуляторной батареи и сильный перегрев. Это касается не всех моделей, а только Xiaomi Mi 11 Lite 4G / 5G, Xiaomi Mi 10 Lite, Xiaomi Mi 10T Lite и Xiaomi Mi 9 Pro 5G.