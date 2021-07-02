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Компания Huawei активно обновляет свои смартфоны до HarmonyOS 2.0. Мы писали, что дюжина моделей получила стабильную версию программного обеспечения, а ещё для нескольких устройств стала доступна первая публичная бета-версия. В ближайшее время опробовать HarmonyOS 2.0 смогут владельцы ещё почти двух десятков гаджетов, в число которых входит три планшетных компьютера.

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Обновление уже «прилетело» на некоторые модели серий nova последних трёх поколений, начиная с nova 6. Изначально компания уделила внимание топовым смартфонам серии, но в ближайшее время апдейт выйдет и на скромные решения. В их списке Huawei nova 8 SE на Dimensity 720 / Dimensity 800U в зависимости от модификации, Huawei nova 6 SE на Kirin 810 и три конфигурации Huawei nova 7 SE. Это обычная версия SE на Kirin 820, а также варианты Lite и Lohas Edition.

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В скором времени обновлением обзаведутся малоизвестные за пределами Поднебесной смартфоны Huawei Enjoy 20 с версией Pro на Dimensity 720 и Dimensity 800 соответственно, а также Huawei Enjoy Z и Huawei Maimang 9. Две последние модели оборудованы Dimensity 800.

Компания намерена выпустить операционную систему HarmonyOS 2.0 для флагманских смартфонов второй половины 2018 года. Речь идёт о четвёрке моделей семейства Huawei Mate 20. В него входят стандартное издание, версии Pro и Porsche Design, а также фаблет Mate 20 X с поддержкой сетей 4G. Все четыре модели оборудованы 7-нанометровым процессором Kirin 980. В рамках 20-й серии в 2019 году компания выпустила версию Mate 20 X 5G, но она останется пока без обновления.

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А вот владельцы второго сгибаемого смартфона опробовать новое программное обеспечение всё же смогут. Модель называется Huawei Mate Xs. Её представили в начале 2020 года, а основой служит однокристальная система Kirin 990 5G, выполненная по 7-нанометровой технологии.

Также в очереди на получение HarmonyOS 2.0 стоят планшетные компьютеры MediaPad 10.4 с поддержкой сотовых сетей четвёртого и пятого поколений вместе с моделью Huawei MediaPad 10.8. Операционная система для всех упомянутых в этом материале устройств выйдет на следующей неделе. Возможно, не все гаджеты получат апдейт в один день.