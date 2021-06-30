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Китайская компания Honor представила смартфон серии X. Модель нового поколения называется Honor X20 SE. Она начнёт продаваться на следующей неделе с предустановленной операционной системой Android 11. Новинка отличается в первую очередь своим внешним видом.

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На передней панели Honor X20 SE установлен дисплей со скруглёнными углами и большим отверстием под фронтальную камеру. Панель имеет диагональ 6,6 дюйма и разрешение Full HD+. Повышенная частота обновления не поддерживает. В основу положена матрица, выполненная по технологии IPS.

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Задник содержит блок с тройной основной камерой. Площадка выполнена в цвете корпуса. Разрешение главного модуля составляет 64 Мп. Компанию ему составляют две 2-мегапиксельные матрицы для макросъёмки и размытия фона. Для селфи используется 16-мегапиксельная фронталка.

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Аппаратная платформа в Honor X20 SE строится на базе 7-нанометрового мобильного процессора Dimensity 700. Однокристальная система поддерживает сети пятого поколения, имеет пиковую частоту 2 ГГц и графический контроллер Mali-G57 MC2 с частотой 955 МГц. В базовой модификации смартфон оборудован 6 ГБ оперативной памяти, а в топовой её объём увеличен до 8 ГБ. Вне зависимости от комплектации вместимость встроенного флеш-модуля составляет 128 ГБ.

Подсистема питания в новинке представлена аккумуляторной батареей средней ёмкости – 4 000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составила 22,5 Вт. Операционная система Android 11 положена в основу программного обеспечения Magic UI 4.1. Из прочего отметим встроенный в кнопку питания биометрический сенсор на правой грани, USB-C, выход под наушники, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5. Чип NFC отсутствует. Габариты корпуса составили 160,7 x 73,3 x 8,4 мм при массе 179 граммов.

Рекомендованная производителем стоимость Honor 20X SE составила 280 долларов в начальной модификации и 310 долларов в топовой. Купить новинку можно будет начиная с 9 июля 2021 года в расцветках Blue Water Emerald, Titanium Silver, Magic Night Black и Cherry Pink Gold. Глобальная версия смартфона будет поддерживать сервисы Google и получит чип NFC.