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Вчера вечером, 24 июня 2021 года, американская компания Microsoft анонсировала операционную систему Windows 11. Опробовать её в рамках программы Insider Preview можно будет уже через неделю, а финальная версия ожидается лишь осенью этого года.

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Тем временем из опроса Windows Report стало известно, что почти две трети (65%) пользователей Windows 7 планируют перейти на операционную систему нового поколения. Из всех опрошенных установить Windows 11 готовы 74%, остальные 26% – против.

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Противники перехода на новую версию программного обеспечения объясняют своё решение тем, что текущая ОС их полностью устраивает. Такого мнения придерживается треть из 26%. Столько же респондентов не видят смысла в апдейте ПО, а 13% боятся обновляться или вовсе не знают, как это сделать. Четверть опрошенных отказывается от установки Windows 11 «по другим причинам».

Всего на вопросы Windows Report отвечало 6 000 респондентов из разных стран мира. Подавляющее большинство опрошенных использует ОС Windows 10 – 89%. На долю Windows 7 пришлось порядка 6%. Остальные 5% – другие операционные системы, включая Linux и macOS. 92% пользователей планируют самостоятельно установить Windows 11. Остальные готовы приобрести новый ноутбук или компьютер с уже предустановленной операционной системой.

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Что касается ожиданий от Windows 11, почти 29% хотят получить от новой версии ОС улучшений в плане безопасности и приватности, а ещё столько же – повышения качества интерфейса. 19% хотели бы увидеть редизайн, а для 11% основную роль играет уменьшение количества ненужного софта.

В завершение добавим, что треть респондентов считает, что Microsoft подобрала правильное время для анонса Windows 11. 24% пользователей не против выхода операционной системы, хотя и не видят особого смысла в ней. Сразу 26% даже не слышали об обновлении. Наконец, 6% назвали презентацию Windows 11 ошибкой, а 14% отдали бы предпочтение ещё одному обновлению Windows 10 вместо анонса новой версии операционной системы.