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Компания Microsoft в своё время заявляла, что Windows 10 будет последней версией операционной системы. Тем не менее несколько минут назад производитель из Соединённых Штатов представил Windows 11. Новая ОС наконец-то появилась после нескольких месяцев слухов и утечек.

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Главной целью разработчиков при создании Windows 11 стали оптимизация и упрощение. Новая версия операционная системы отличается более простым интерфейсом, улучшенной многозадачностью, повышенным уровнем производительности и предлагает пользователям новый магазин.

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В Windows 11 обновили кнопку «Пуск» и меню, которое открывается после клика по ней. Недавно на просторах всемирной паутины были опубликованы скриншоты из операционной системы. Первое, что заметили все – перенос элементов на панели задач с левой части в центр. Тут прослеживается сходство с панелью Dock в Mac.

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Сам же пользовательский интерфейс напоминает то, что компания Microsoft демонстрировала в операционной системе Windows 10X, которую пришлось закрыть. Напомним, проект был ориентирован на устройства с двумя экранами. В новом интерфейсе стоит обратить внимание на скруглённые углы, которые привычны для пользователей Android и iOS.

Из меню «Пуск» (к счастью или сожалению) убрали живые плитки, с которыми компания Microsoft познакомила общественность в Windows 8. Их заменила стандартная панель запуска, которую все мы видели в Chrome OS или Android. Разработчики также отметили обновлённые тёмные и светлые темы, которые выглядят намного лучше, чем в операционной системе Windows 10.

Функциональность новой версии программного обеспечения немного расширилась. Компания добавила несколько инструментов для повышения комфорта работы. Функция Snap playouts даёт возможность переключать программы в разные режимы, поддержка которых предусмотрена в Windows 11. Для запоминания места приложений появилась функция Snap Group layouts. Также разработчики смогли улучшить режим работы с несколькими мониторами. При отключении внешнего экрана система свернёт окна, а при повторном подключении они откроются на правильном экране с сохранение месторасположения.

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По словам Microsoft, обновления стали меньше и более эффективными, так как теперь установка выполняется в фоновом режиме. В Windows 11 удалось интегрировать сервис Microsoft Teams, который ориентирован на коммерческих пользователей и потребителей. От Skype компания отказывается. Найти Microsoft Teams можно на панели задач.

Не обошла американская компания стороной виджеты, представляющие собой персонализированный канал, который работает на базе алгоритмов искусственного интеллекта. Также специалисты отметили улучшение голосового набора и рукописного ввода.

Постепенно в Windows начали интегрировать функции Xbox. Например, Auto HDR, которая ранее была доступна исключительно на игровых приставках Xbox Series S и Series X. Теперь она есть и в Windows 11. Она будет работать с играми на базе DirectX 11 и DirectX 12. Также отметим интегрированные подписку Xbox Game Pass и сервис xCloud.

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Стоимость и дата выхода Windows 11 пока что не уточняются. Но компания Microsoft обещает, что перейти на новую версию операционной системы владельцы Windows 10 смогут бесплатно уже осенью.