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Китайская компания Huawei завершила рассылку обновления программного обеспечения для своих смартфонов. Как и ожидалось, к концу месяца финальная версия операционной системы HarmonyOS пришла на дюжину телефонов и на два планшетных компьютера производителя из Шэньчжэня. Новая ОС заменяет прошивку EMUI 11 с Android 10 в основе.

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HarmonyOS под номером v2.0.128 пришла на планшеты Huawei MatePad Pro 4G с модельными номерами MRX-AL09, MRX-AL19, MRX-W09, MRX-W19, MRX-W29 и MRX-W39. Вне зависимости от версии модель оснащается процессором Kirin 990, который выполняется по нормам 7-нанометровой технологии. Также HarmonyOS 2.0 стала доступна для планшетного компьютера Huawei MatePad Pro 5G с модельным номером MRX-AN19. Он оснащается однокристальной системой Kirin 990 5G.

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Что касается смартфонов, тут китайская компания решила сконцентрироваться исключительно на флагманах двух последних поколений, которые были анонсированы начиная с конца 2019 года. Для сгибаемой модели Huawei Mate X2 на чипе Kirin 9000 5G стала доступна версия HarmonyOS 2.0.0.127.

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Модель Huawei Mate 40E, которая получила чипсет Kirin 990E 5G, обновилась до версии v2.0.0.128. Ту же сборку операционной системы могут установить владельцы остальных смартфонов 40-й серии. Это Huawei Mate 40 на Kirin 9000E 5G и Huawei Mate 40 Pro / Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design с Kirin 9000 5G. Однокристальная система выполняется по нормам 5-нанометровой технологии.

HarmonyOS 2.0.0.127 вышла не только на сгибаемый смартфон Mate X2, но и на все модели флагманского уровня, представленные в рамках семейств Huawei P40 и Huawei Mate 30 на 7-нанометровых мобильных процессорах Kirin 990 4G / 5G и Kirin 990E 5G.

В этот список входят смартфоны Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+. Все они были анонсированы весной 2020 года и оборудованы однокристальной системой Kirin 990 с поддержкой сотовых сетей стандарта 5G. Версия Huawei P40 4G пока что остаётся без апдейта.

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Что касается семейства Huawei Mate 30, в него входит шесть моделей. В 2019 году производитель представил Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro на Kirin 990 4G, компанию которым составили две версии с поддержкой 5G и вариант Porsche Design на Kirin 990 5G. Последним к семейству присоединился Huawei Mate 30E Pro 5G на Kirin 990E 5G. Смартфон анонсировали осенью 2020 года.

Отметим, что Harmony OS 2.0 под номерами v2.0.0.127 и v2.0.0.128 повышает стабильность работы системы и качество Wi-Fi. Также новая версия программного обеспечения улучшает качество звука в динамиках и устраняет проблему некорректного отображения заставки на экране блокировки.