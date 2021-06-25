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Видеокарты GeForce RTX 3080 продолжают дешеветь – скидки до 130 000 рублей

Но цена всё ещё намного выше рекомендованной.
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Очередной обвал криптовалют, который наблюдался в начале этой неделе, стал причиной нового витка снижения цен на графические ускорители. Видеокарты GeForce RTX 3080 в магазине «Ситилинк» уже можно приобрести со скидкой до 130 000 рублей. Заметим, что 130 000 рублей – это уже больше, чем стоимость графического адаптера GeForce RTX 3070 в исполнении MSI, Palit или Gigabyte.

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Пока что на 130 000 рублей подешевела только одна модель – Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING BOX. Это внешняя видеокарта с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3. Она оснащается GPU поколения Ampere, который работает на пиковой частоте 1 710 МГц в режиме Boost, что соответствует эталону.

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Стоимость ускорителя составляла 309 990 рублей. Сейчас его можно приобрести за 179 990 рублей. Модель нужно использовать с БП мощностью не менее 550 Вт. Подключить от него питание непосредственно на видеокарту можно через два 8-контактных разъёма.

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В арсенале GeForce RTX 3080 GAMING BOX есть два порта HDMI 2.1 и три DisplayPort. Также модель может похвастаться трио разъёмов USB 3.0 и сетевым интерфейсом Ethernet. Кроме того, нужно отметить систему водяного охлаждения.

На 88 000 рублей в цене упала видеокарта MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO. Если раньше её можно было приобрести за 297 990 рублей, то сейчас ускоритель обойдётся в относительно скромные 209 990 рублей. Правда, цена всё ещё втрое выше рекомендованной производителем.

Модель предлагает пользователям GPU с частотой до 1 830 МГц, что на 7% превышает эталонное значение. Подключить питание можно через три 8-контактных разъёма. Как и в референсной карте, здесь предусмотрено три DP 1.4a и только один HDMI 2.1. Система охлаждения с тремя вентиляторами рассчитана на три слота.

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Столько же стоит MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X OC. Но она упала в цене на 87 000 рублей. Раньше графический ускоритель оценивался в 296 990 рублей. GPU имеет относительно скромную частоту 1 740 МГц в турборежиме. Отметим ещё два 8-pin разъёма, один HDMI 2.1 и три DP 1.4a.

Последняя модель – GeForce RTX 3080 ROG STRIX GAMING в исполнении тайваньского технологического гиганта ASUS. Её стоимость тоже составляет 209 990 рублей, но упала она лишь на 45 000 рублей.

Карта обладает графическим процессором с частотой 1 740 МГц в Boost-режиме, что лишь на 30 МГц выше эталона. Для этой модели придётся использовать более мощный БП – от 850 Вт. Для подключения дополнительного питания установлено три разъёма 8 pin. В арсенале – три вентилятора и радиатор, два HDMI 2.1 и три DP 1.4a.

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Напомним, что GeForce RTX 3080 – это один из самых мощных графический ускорителей нового поколения. В США модель оценили в 699 долларов (50 000 рублей), а в России стоимость составила порядка 65 000 рублей. Адаптер оборудован 8-нм GPU поколения Ampere с 8 704 ядрами CUDA и 68 RT-ядрами. Объём VRAM GDDR6X составляет 10 ГБ. Память работает с эффективной частотой 19 ГГц, а пропускная способность достигает 760,3 ГБ/сек.

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