Капитализация Microsoft впервые достигла 2 трлн долларов
Microsoft стала второй американской компанией, капитализация которой достигла отметки 2 трлн долларов. Впервые случилось это вчера, 22 июня 2021 года, когда стоимость акций производителя возросла на 1,2% на Нью-Йоркской бирже. Но к закрытию торгов цена ценных бумаг немного упала, составив 265,51 доллара, из-за чего капитализация компании уменьшилась до 1,976 трлн долларов.
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Тем не менее, уже сегодня, 23 июня 2021 года, Microsoft вернула утраченное. Стоимость акций на момент написания материала составляет 265,84 доллара за штуку, то есть капитализация вновь превысила отметку 2 трлн долларов.
Напомним, что лидером по этому показателю является компания Apple. Она первой среди публичных компаний смогла похвастаться капитализацией 2 трлн долларов (2,24 трлн долларов сейчас). А вот Amazon и Google пока отстают. Их рыночная капитализация составляет 1,77 трлн долларов и 1,68 трлн долларов соответственно.
Возвращаясь к Microsoft, отметим, что с начала текущего года американская компания выросла уже на 19%, превосходя по темпам роста как Amazon, так и Apple. Основной причиной успеха называют уверенность инвесторов в долгосрочном развитии машинного обучения и облачных систем.
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Третий квартал маркетингового года (не совпадает с календарным) технологический гигант из Редмонда завершил с результатом, превышающим ожидания аналитиков. Что касается подразделения облачных вычислений, в 2019 году на него пришлась почти четверть от всей выручки компании, а в прошлом году этот показатель увеличился до 33,8%.
В завершение добавим, что рыночная капитализация Microsoft выросла с 1 трлн долларов до 2 трлн долларов лишь за два года. При этом до достижения первого триллиона с момента выхода на IPO прошло 33 года.
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