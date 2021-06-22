Huawei разрешат выпустить 5G-смартфон на процессоре Qualcomm
Китайская компания Huawei из-за нахождения под санкциями в течение двух лет не могла использовать сервисы Google в смартфонах с новыми процессорами, а также однокристальные системы Qualcomm. Вторая проблема долгое время не была актуальной из-за наличия у производителя собственных SoC Kirin. Но несколько месяцев назад всё поменялось, и Huawei вынуждена откладывать анонсы всех своих смартфонов.
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В конце прошлого года появились слухи о том, что в телефонах Huawei мы всё же сможем увидеть чипсеты Snapdragon, но без поддержки мобильных сетей пятого поколения. Первое такое устройство появилось несколько недель назад. Причём это был не смартфон, а планшет Huawei MatePad 11, которого оборудовали Snapdragon 865 4G. Но сейчас стало известно, что Huawei всё же будет выпускать телефоны с 5G-процессорами Qualcomm. Первым может стать Huawei Maimang 10 SE.
Грядущей новинке достанется 8-нанометровый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 480 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Эта однокристальная система используется в недавних новинках Moto G Stylus 5G и OnePlus Nord N200 стоимостью 399 долларов и 239 долларов соответственно. То есть представление о том, в какой ценовой сегмент попадёт смартфон Huawei уже можно составить.
Huawei Maimang 10 SE будет оснащаться аккумуляторной батареей ёмкостью 5 000 мА*ч с быстрой зарядкой по проводу мощностью 22,5 Вт. Разрешение основной камеры составит 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 8 Мп. Также отметим 60-герцевый дисплей на базе жидкокристаллической панели размером 6,5 дюйма по диагонали.
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В продажу будущая новинка появится с новой предустановленной операционной системой HarmonyOS 2.0, которая поддерживает установку сервисов Google. Правда, информации о том, работает ли технология Google Pay, до сих пор нет.
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