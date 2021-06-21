Представлен Samsung Galaxy M32 с аккумулятором на 6 000 мА*ч и 90-Гц дисплеем за 200 долларов
Как и планировалось, сегодня, 21 июня 2021 года, южнокорейская компания Samsung представила новый смартфон в рамках серии Galaxy M, который отличается ёмкой аккумуляторной батареей. Новинка называется Samsung Galaxy M32.
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В основу смартфона положена не самая свежая 12-нанометровая однокристальная система Helio G80. Этот чипсет был весной прошлого года установлен в Redmi 9, который сейчас в России стоит порядка 11 000 рублей в официальной рознице. Мобильный процессор не поддерживает сетей пятого поколения. В начальной модификации памяти смартфон оборудован 4 ГБ ОЗУ и хранилищем на 64 ГБ. Топовый вариант новинки предполагает 6 ГБ оперативки в паре с накопителем вместимостью 128 ГБ.
Корпус Samsung Galaxy M32 сделан из пластика. Габаритные размеры составляют 158,9 x 73,6 x 8,4 мм при массе 184 грамма. На лицевой стороне обосновался дисплей Super AMOLED с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц. Матрица имеет разрешение Full HD+ и диагональ 6,4 дюйма. В основе лежит панель Samsung Infinity-U с вырезом под фронтальную камеру на 20 Мп.
Сканер отпечатков пальцев в новинке располагается на правом торце корпуса. Сзади находится лишь Quad-камера, компанию которой составляет вспышка. В главном модуле установлен 64-мегапиксельный сенсор Samsung GW3. Для макросъёмки и портретного режима используются две 2-Мп матрицы. Разрешение ультраширокоугольной камеры составляет 8 Мп.
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В Samsung Galaxy M32 установлен аккумулятор на 6 000 мА*ч, который получил поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт. При этом в комплекте поставки идёт 15-ваттный адаптер питания. В продажу смартфон поступит с прошивкой One UI 3.1 на базе операционной системы Android 11.
Пользователям новинка будет доступна в чёрной и синей расцветках корпуса. Рекомендованная стоимость смартфона в начальной модификации составила 200 долларов. Купить Samsung Galaxy M32 в топовой комплектации можно за 230 долларов. Старт продаж намечен на 28 июня 2021 года
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