Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Представлен Samsung Galaxy M32 с аккумулятором на 6 000 мА*ч и 90-Гц дисплеем за 200 долларов

Продажи начнутся 28 июня 2021 года.
[ ] для раздела Блоги
+
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Как и планировалось, сегодня, 21 июня 2021 года, южнокорейская компания Samsung представила новый смартфон в рамках серии Galaxy M, который отличается ёмкой аккумуляторной батареей. Новинка называется Samsung Galaxy M32.

реклама

В основу смартфона положена не самая свежая 12-нанометровая однокристальная система Helio G80. Этот чипсет был весной прошлого года установлен в Redmi 9, который сейчас в России стоит порядка 11 000 рублей в официальной рознице. Мобильный процессор не поддерживает сетей пятого поколения. В начальной модификации памяти смартфон оборудован 4 ГБ ОЗУ и хранилищем на 64 ГБ. Топовый вариант новинки предполагает 6 ГБ оперативки в паре с накопителем вместимостью 128 ГБ.

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Корпус Samsung Galaxy M32 сделан из пластика. Габаритные размеры составляют 158,9 x 73,6 x 8,4 мм при массе 184 грамма. На лицевой стороне обосновался дисплей Super AMOLED с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц. Матрица имеет разрешение Full HD+ и диагональ 6,4 дюйма. В основе лежит панель Samsung Infinity-U с вырезом под фронтальную камеру на 20 Мп.

Сканер отпечатков пальцев в новинке располагается на правом торце корпуса. Сзади находится лишь Quad-камера, компанию которой составляет вспышка. В главном модуле установлен 64-мегапиксельный сенсор Samsung GW3. Для макросъёмки и портретного режима используются две 2-Мп матрицы. Разрешение ультраширокоугольной камеры составляет 8 Мп.

реклама

В Samsung Galaxy M32 установлен аккумулятор на 6 000 мА*ч, который получил поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт. При этом в комплекте поставки идёт 15-ваттный адаптер питания. В продажу смартфон поступит с прошивкой One UI 3.1 на базе операционной системы Android 11.

Пользователям новинка будет доступна в чёрной и синей расцветках корпуса. Рекомендованная стоимость смартфона в начальной модификации составила 200 долларов. Купить Samsung Galaxy M32 в топовой комплектации можно за 230 долларов. Старт продаж намечен на 28 июня 2021 года

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI
1
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer i13X CO
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4300 (VP4300-1TBM28H) объемом 1 ТБ
16
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
6
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2021
16
Обзор и тестирование корпуса XPG Starker
11
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
6
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
41

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 44
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 41
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 25
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
10 июня 2021 33
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
12 июня 2021 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин рухнул на новостях о приближающейся блокировке китайских майнинговых ферм
46
Десятки видеокарт GeForce RTX 3070 Ti из DNS появились на Авито по цене 100 000 рублей и выше
145
У спутникового интернета от Илона Маска обнаружилась серьёзная техническая проблема с перегревом
123
Последним легальным майнерам в Китае приказано прекратить майнинг — биткоин отреагировал падением
110
В июле майнерам будет не на чем добывать Эфир – старт продаж видеокарт с NVIDIA с низким хешрейтом
40
Завтра ожидается поставка игровых приставок PlayStation 5 на российский рынок по цене 49 990 р
29
В Китае обнаружен процессор Intel с логотипом AMD на комплектном охладителе
16
Китайские майнеры отключают фермы, а хешрейт Биткоина упал в 2 раза за месяц
23
В Steam запустили ранний доступ симулятора полицейского США с высоким рейтингом
25
Энтузиасты запустили культовую The Witcher 3 в 8K и с десятками графических модификаций
26
Доходы майнеров продолжают ставить антирекорды на фоне падения стоимости Эфириума до $2100
71
GeForce RTX 3080 ещё сильнее подешевели после резкого падения цены Ethereum – скидки до 100 000 руб.
8
В Америке мужчина разбил автомобиль за 350 000 долларов сразу после начала его аренды
34
ASRock выпустила материнскую плату для майнеров-перфекционистов
17
Electronic Arts собирается анонсировать новую Dead Space — так считают инсайдеры
14
На фоне анонса Battlefield 2042 значительно увеличился спрос на Battlefield 4
10
В тестовой сборке Windows 11 обнаружили облегченную редакцию SE
+
Сайт Eurogamer выбрал лучшую игровую гарнитуру 2021 года
36
Авторы PS5-эксклюзивного «выживача» Abandoned с реалистичной графикой намекнули на выход игры на PC
8
EA Play: Возможно анонсируют Dead Space
4

Популярные статьи

Почему в процессорах AMD производительность ядер хуже, чем в процессорах INTEL, или все же наоборот
163
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Разгоняем и сравниваем со старыми видеокартами последний шанс геймеров 2021 года — GeForce GT 1030
16
Xeon E3-1240 v3: плюсы и минусы анлока турбобуста
20
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI
1

Сейчас обсуждают

Vladimir Vavilin
12:58
это происходит добровольно и с согласия каждого кто этим занимается на свой страх и риск
Китайские майнеры отключают фермы, а хешрейт Биткоина упал в 2 раза за месяц
Yilec
12:56
Ничего "сверхреалистичного" в ролике нет. ИМХО, постобработка ему бы не помешала.
E3-видеоролик Starfield был полностью создан на движке игры
Vladimir Vavilin
12:56
биток всегда будет в приоретете пока банковская мафия не возьмет под контроль криптомир хотя все понимают что это невозможно надо блокировать весь интернет на это никто не пойдет но компромисы будут ...
Китайские майнеры отключают фермы, а хешрейт Биткоина упал в 2 раза за месяц
Дмитрий Садов
12:55
еслиб вышло 10 игр тыб написал нафига она нужна ради 10 игр... и тд))) смешные
В России ожидается ограниченный завоз PlayStation 5
Аз Есмь
12:54
А Биос прошить так сложно? У меня его прошивка даже на неработающей карте занимает полчаса максимум.
В июле майнерам будет не на чем добывать Эфир – старт продаж видеокарт с NVIDIA с низким хешрейтом
hihimik
12:54
Российских граждан забыл.
Доходы майнеров продолжают ставить антирекорды на фоне падения стоимости Эфириума до $2100
REY_B_
12:52
С каких пор медицина стала религией, чтобы верить в неё или нет?
Доходы майнеров продолжают ставить антирекорды на фоне падения стоимости Эфириума до $2100
LEVAK
12:50
Это неграждане ватные с одной извилиной видать.
Доходы майнеров продолжают ставить антирекорды на фоне падения стоимости Эфириума до $2100
REY_B_
12:50
Вирусы подстраиваются. Если создать сильную иммунную защиту, то они её обойдут. И тогда придётся создавать вакцину сильнее действующую на организм. Сильнее и сильнее настолько, что она будет убивать л...
Доходы майнеров продолжают ставить антирекорды на фоне падения стоимости Эфириума до $2100
Insayder Ivan
12:49
Я не майнер, я партнер!!!
GeForce RTX 3080 ещё сильнее подешевели после резкого падения цены Ethereum – скидки до 100 000 руб.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем