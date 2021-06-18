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Huawei перевыпустила смартфоны Mate 40 Pro, Mate 40e и nova 8 Pro с HarmonyOS 2.0 вместо Android 10

Все три новинки доступны для покупки начиная с сегодняшнего дня.
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В ассортименте китайской компании Huawei нет ни одного смартфона с операционной системой Android 11 несмотря на то, что уже через пару месяцев выйдет Android 12. И не появится. Связано это с американскими санкциями, которые были наложены на производителя в мае 2019 года. Это подтолкнуло Huawei к созданию собственной операционной системы HarmonyOS 2.0, которая изначально разрабатывалась для телевизоров и носимых гаджетов.

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В Китае производитель запустил первую волну обновления с EMUI на HarmonyOS 2.0. Фирменное программное обеспечение доступно почти для двух десятков флагманских смартфонов последних поколений. А тем временем компания решила перевыпустить ещё три модели, которые сразу из коробки останутся без EMUI 11 с Android 10, получив предустановленную HarmonyOS 2.0.

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Трио новинок – Huawei Mate 40 Pro, Mate 40E и nova 8 Pro. Их помимо проприетарной операционной системы отличает ещё и отсутствие поддержки сотовых сетей пятого поколения. Начнём с основного флагмана Huawei Mate 40 Pro. Он имеет дисплей OLED с разрешением 1 344 x 2 772 точки с частотой обновления 90 Гц, встроенным биометрическим сенсором и диагональю 6,76 дюйма. В основной камере установлены модули на 50 Мп, 20 Мп и 12 Мп (5x оптический зум). Ёмкость аккумулятора составила 4 400, а мощность проводной и беспроводной зарядки – 66 Вт и 50 Вт соответственно.

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Вторая новинка, Huawei Mate 40E, обзавелась 90-герцевой панелью OLED с разрешением FHD+ и диагональю 6,5 дюйма. Камера вобрала в себя модули на 64 Мп, 16 Мп и 8 Мп (3x оптический зум). За автономность отвечает аккумулятор на 4 200 мА*ч с проводной и беспроводной зарядкой мощностью по 40 Вт.

Huawei nova 8 Pro – младшая из трёх новинок. Она несёт на борту 120-герцевую матрицу OLED с разрешением 1 236 x 2 676 пикселей размером 6,76 дюйма по диагонали. Для селфи есть не только главный модуль на 32 Мп, но и ультраширокоугольный на 16 Мп (100 градусов). Разрешение тыльной камеры – 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Батарея имеет ёмкость 4 000 мА*ч и поддерживает 66-ваттную зарядку.

Три новинки отличаются от оригинальных моделей лишь процессорами. Huawei Mate 40 Pro получил Kirin 9000 4G вместо Kirin 9000 5G. Стоимость смартфона со 128 ГБ составила 950 долларов, а с 256 ГБ – 1 040 долларов. В обоих случаях установлено 8 ГБ ОЗУ.

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Huawei Mate 40E с Kirin 990E 4G вместо Kirin 990E 5G в модификациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оценили соответственно в 650 долларов и 730 долларов. Huawei nova 8 Pro на Kirin 985 4G вместо Kirin 985 5G предлагается в тех же двух конфигурациях. Цена младшей версии составила 570 долларов, а старшей – 635 долларов. Все три новинки доступны для покупки начиная с сегодняшнего дня.

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У гейрока убогие вентиляторы на шарикоподшиниках за 3 копейки от подвальных китайцев ТайХуй. Они мало того, что люто гудят, так еще и не особо долго работают.
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corvus
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> Пользовательского интерфейса Linux версия лишена И как же тогда с этой программой работать? Хотя чему тут удивляться, тут половина блогеров свои статьи пишут, не приходя в сознание.
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Я тоже сегодня вроде и добавил за 179 помоешную гигу 3080ти. А потому подумал что лучше 10 доктнуть и у перекупов взять гейрок
Опубликован нечестный способ добавления GeForce RTX 3070 Ti в корзину перед распродажей в DNS
DarkShaman
16:20
>> цена на накопитель 1 ТБ составляла около 23 500 российских рублей Crucial 1000 GB даже сейчас стоит менее 10тр, а за ~20тр можно купить 2ТБ модель.
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4300 (VP4300-1TBM28H) объемом 1 ТБ
Listoman
16:17
В этот раз днс молодцы, всё прошло без каких-либо ошибок)
Продажа новой партии RTX 3070Ti и 3080Ti в ДНС снова окончилась провалом — карт по 58000 руб не было
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