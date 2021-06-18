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На прошлой неделе власть США отменила запреты против TikTok и WeChat, которые были введены администрацией Дональда Трампа. Тем не менее новое американское правительство разделяет опасность своих предшественников относительного того, что Китайская Народная Республика и Российская Федерация могут с помощью своих приложений следить за государственными служащими и простыми гражданами Соединённых Штатов.

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В связи с этим Джо Байден подписал новый указ, ориентированный на защиту конфиденциальных данных американцев. Соединённые Штаты намерены поставить на особый контроль программное обеспечение, которое потенциально может представлять угрозу конфиденциальности данных. Речь о приложениях для смартфонов, планшетов и персональных компьютеров. Для поиска угроз софт будет проходить проверку специалистами.

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По итогам анализа разработчикам программного обеспечения будет предложено внести изменения для продолжения работы на рынке Соединённых Штатов. В противном случае приложения будут заблокированы. При этом американское правительство не указывает конкретных наименований ПО. В зоне риска могут оказаться программы, которые принадлежат или разрабатываются лицами, связанными с военной и разведывательной деятельностью в Китае или РФ.