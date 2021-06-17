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Xiaomi решила выпустить стабильную глобальную версию прошивки MIUI 12.5 на популярные флагманские смартфоны 2019 года, оснащённые 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 855. Также вышла стабильная европейская оболочка на топовые модели 2020 года с чипсетом Snapdragon 865. Всего ту или иную сборку MIUI 12.5 Stable получило десять смартфонов китайской компании. Не забыл производитель и о моделях на MIUI 12. Далее поговорим об этом детальнее.

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Начнём с российской версии ПО. MIUI 12.5 Stable вышла для Redmi Note 8 (2021). Хоть издание текущего года не продаётся официально в российских магазинах, его уже можно заказать с доставкой на AliExpress. Российская прошивка имеет номер v12.5.2.0.RCURUXM (скачать). Эта же модель обзавелась глобалкой под номером v12.5.4.0.RCUMIXM (скачать).

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MIUI 12.5 Stable Global ROM вышла впервые на смартфоны Xiaomi Mi 9T Pro и Xiaomi Mi 9 на Snapdragon 855. Первая модель имеет номер v12.5.1.0.RFKMIXM, а вторая – v12.5.1.0.RFAMIXM. При этом сейчас скачать файлы для установки вручную нельзя – придётся ждать, пока апдейт придёт «по воздуху».

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А вот прошивку для Xiaomi Mi 11 Ultra можно установить вручную. Она имеет номер v12.5.2.0.RKAMIXM (скачать). Заметим, что это самый дорогой смартфон китайской компании из доступных на европейском рынке. Изначально его оценили в 1 399 евро, но на старте продаж во многих странах производитель снизил официальную стоимость на 200 евро.

Европейская MIUI 12.5 Stable «прилетела» на популярные флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro на 7-нанометровой однокристальной системе Snapdragon 865. В настоящее время доступные флагманы получают обновление «по воздуху». Вскоре должны быть опубликованы файлы для установки вручную. В Европе также продолжается распространение стабильной MIUI 12.5 для POCO X3 Pro, первой и всё ещё единственной в мире модели на Snapdragon 860.

Ещё несколько смартфонов обзавелись MIUI 12.5 Stable в Азии. Это флагманы разных поколений Xiaomi Mi 10, Xiaomi и Xiaomi Mi 11 Ultra, середняк Redmi Note 10 Pro и модель среднебюджетного уровня Redmi Note 9 с поддержкой 5G. Все телефоны с MIUI 12.5 уже перешли на операционную систему Android 11.

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Теперь что касается свежей версии программного обеспечения MIUI 12. Только глобальную сборку прошивки получили POCO M3, Redmi 9T / 9T NFC и Xiaomi Mi 9T. В то же время Redmi 9C NFC успел обзавестись ещё российской и европейской версиями оболочки, а Redmi 9 – только европейской.

В Азии компания тоже разослала свежую сборку MIUI 12 Stable для нескольких смартфонов, включая модель 2018 года выпуска Redmi Note 9. Она работает на базе старой операционной системы Android 9.0 Pie. Также в списке POCO X3 (без NFC), Redmi 9 Prime, и Redmi Note 9.