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Honor 50 Pro представлен официально – первый в мире смартфон на Snapdragon 778G по цене $580

Honor 50 оказался на 160 долларов дешевле.
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Китайская компания Honor всё же представила семейство флагманских смартфонов Honor 50. Главной новинкой стала модель Honor 50 Pro. Это первый в мире телефон на базе 6-аннометрового мобильного чипа Snapdragon 778G производства компании Qualcomm.

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Дизайн новинки уже давно не является секретом. На тыльной панели установлена большая площадка основной камеры, разделённая на две секции, а спереди обосновался экран с овальным отверстием под сдвоенную камеру для селфи. Габариты корпуса составляют 163,5 x 74,7 x 8 мм при массе 187 граммов. Стеклом оформлены тыльная и лицевая стороны, а рамка изготовлена из алюминия.

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Экран в Honor 50 Pro построен на базе матрицы OLED с поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Панель имеет диагональю 6,72 дюйма и разрешение 1 236 x 2 676 пикселей. Плотность точек составляет 439 ppi. Соотношение сторон – 19,5 к 9. Дисплей занимает почти 91% лицевой стороны новинки.

Мобильная система-на-кристалле имеет частоту 1,9-2,4 ГГц. CPU представлен ядрами Kryo 670, а за графику отвечает ускоритель Adreno 642L. В плане производительности Snapdragon 778G демонстрирует показатели на уровне Snapdragon 780G. Мобильный процессор дополнен 8 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 256 ГБ. Других модификаций не предусмотрено, как и возможности расширения картами microSD.

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Как стало известно за несколько дней до анонса, в Honor 50 Pro не будет телеобъектива. Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Она имеет фазовый автофокус, но при этом не может похвастаться оптической стабилизацией изображения. Снимать видео в 4K UHD можно, но лишь при 30 к/сек. Фронтальная камера вобрала в себя главный 32-мегапиксельный модуль и ультраширокоугольный на 12 Мп с углом захвата 100 градусов.

Вопросами питания в новинке занимается аккумуляторная батарея на 4 000 мА*ч. Honor 50 Pro стал первым смартфоном в мире с поддержкой 100-ваттной быстрой зарядки. Рекорд – 120 Вт. Полностью аккумулятор заряжается за 25 минут. Беспроводная зарядка тоже имеется. Также отметим Wi-Fi 6, NFC, GPS, Bluetooth 5.2, USB-C, отсутствующие разъём для наушников и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей.

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Вместе с версией Pro китайская компания представила стандартное издание Honor 50. Вторая новинка имеет несколько отличий. Во-первых, ёмкость аккумулятора увеличена до 4 300 мА*ч. Во-вторых, мощность быстрой зарядки снижена до 66 Вт. В-третьих, беспроводная подзарядка не предусмотрена. В-четвёртых, отсутствует сверхиширокоугольный фронтальный модуль. В-пятых, экран уменьшился до 6,57 дюйма. Последнее отличие – наличие версии 8/128 ГБ.

Обе новинки работают на базе операционной системы Android 11 с программным обеспечением Magic UI 4.2. Компания официально заявила, что на международном рынке смартфоны будут доступны с предустановленными Google Mobile Service. Стоимость Honor 50 стартует с отметки 420 долларов за модификацию со 128 ГБ встроенной памяти. Honor 50 Pro оценили в 580 долларов.

Обе новинки поступят в продажу в расцветках Frost Crystal, Amber Red, Emerald Green и Midnight Black. Компания официально заявила, что смартфоны будут продаваться в России и ещё в 40 странах, включая Китай, где продажи начнутся в июле. Дата выхода моделей на международную арену пока что не уточняется.

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Maxim Shved
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Зелот, ты совсем ебобо? 2 часа назад ты писал что цены летят вверх из за роста эфира. В час дня ты писал что они падают из за падения эфира. Сейчас они опять вниз идут. Совсем жрать нечего что-ли?
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