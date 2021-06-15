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Видеокарты GeForce RTX 3070 Ti продолжают дешеветь – цена упала на 50% с момента анонса

Но цена всё ещё выше рекомендованной.
[ ] для раздела Блоги
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Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
RTX 3060 - цена снижена на порядок
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
РУХНУЛА цена RTX 3060 ниже цены 2060
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
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GeForce RTX 3070 Ti – одна из немногих видеокарт нового поколения, которая поступила в продажу почти сразу после анонса и всё ещё доступна пользователям. В наше время это редкость. Объясняется всё наличием ограничителя для майнинга криптовалюты, из-за чего новые графические ускорители не пользуются особым спросом у майнеров. Свою лепту внесло падение курса Ethereum до 2 500 долларов и рост сложности добычи криптовалюты. В то же время геймеры также не спешат покупать новинки, надеясь на ещё большее снижение стоимости.

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Это привело к нескольким прайс-катам видеокарт GeForce RTX 3070 Ti на базе 8-нанометрового GPU. После очередного снижения цены в магазине «Ситилинк» графические адаптеры с 8 ГБ оперативной памяти типа GDDR6X стоят уже примерно вдвое дешевле, чем в день старта продаж. Однако, стоимость всё равно ещё далека от официальной рекомендованной для российского рынка.

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«Ситилинк» предлагает семь графических ускорителей. После очередного прайс-ката цена упала ещё почти на 20 000 рублей. Самые дорогие модели сейчас стоят по 139 990 рублей вместо 158 390 рублей. Это AORUS GeForce RTX 3070 Ti MASTER, GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC и GeForce RTX 3070 Ti GAMING X от Gigabyte (первые две) и MSI соответственно.

Первая модель может похвастаться чипом с частотой до 1 875 МГц, разъёмами 8 + 8 + 6 pin для подключения питания напрямую от БП (мощностью от 850 Вт), а также тремя портами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Охлаждением GPU занимается трио вентиляторов. Карта рассчитана на три слота и имеет длину 324 мм.

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Вторая новинка имеет более скромную максимальную частоту GPU – 1 830 МГц. 6-контактный разъём питания не предусмотрен. В состав модели входят по два HDMI 2.1 и DP 1.4a и три кулера. С картой рекомендуется использовать БП мощностью от 750 Вт.

Ускоритель другой тайваньской компании несёт на борту тоже три вентилятора. Карта потребляет 310 Вт, а для подключения дополнительного питания предусмотрено только два 8-контактных разъёма. Также отметим GPU с частотой 1 830 МГц, один HDMI 2.1 и три DisplayPort 1.4a.

Дешевле на 2 000 рублей стоит GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X OC от MSI. Стоимость ускорителя упала со 156 410 рублей до 137 990 рублей. Адаптер построен на базе GPU с частотой до 1,8 ГГц в турбо-режиме. Система АО включает в себя три вентилятора. Максимальное потребление модели – 290 Вт. Карта располагает парой разъёмов 8 pin.

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Как всегда, самые дешёвые ускорители предлагает тайваньская компания Palit. Стоимость видеокарт GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC, GeForce RTX 3070 Ti GameRock и GeForce RTX 3070 Ti GamingPro составляет с учётом последней скидки 135 990 рублей, 134 990 рублей и 132 990 рублей соответственно.

Модели серии GameRock получили два 8-pin разъёма, один HDMI 2.1 и три DP 1.4a, а также три вентилятора. Длина каждой составила 304 мм. Более дорогая видеокарта оснащается GPU с частотой до 1 845 МГц и потребляет 330 Вт. В более доступной новинке Boost-частота GPU составляет 1 770 МГц, а максимальное энергопотребление – 310 Вт. Карта серии GamingPro получила GPU с частотой 1 770 МГц при разгоне. Потребляет она ещё меньше – 290 Вт. При этом на борту также есть три вентилятора и идентичный набор интерфейсов.

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Видеокарты GeForce RTX 3070 Ti продолжают дешеветь – цена упала на 50% с момента анонса
Андрей Маликов
17:52
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