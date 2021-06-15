Найден способ устранить проблему с пузырями диалогов во всех смартфонах Xiaomi на Android 11
Вчера мы писали о том, что все смартфоны Xiaomi, которые работают на базе операционной системы Android 11, начали страдать проблемой некорректного отображения пузырей уведомлений. Неисправность замечена на всех моделях китайской компании с одиннадцатой ревизией ОС от Google вне зависимости от версии программного обеспечения MIUI.
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Bubbles стали одной из фишкой Android 11. Тем не менее с обновлением прошивки на смартфонах Xiaomi пользователи начали жаловаться на то, что форма пузыря стала квадратной вместо круглой, а при нажатии окно с диалогом либо не раскрывается, либо раскрывается не на весь экран. В первом случае прочитать содержимое невозможно, во втором – практически невозможно.
Но уже найдено решение проблемы. Естественно, Xiaomi в ближайшее время будет распространять обновление программного обеспечения IUI 12 и MIUI 12.5, которое всё исправит. Но если вы не хотите ждать, можете сами отключить пузыри.
Для начала нужно загрузить из магазина приложений Google Play утилиту под названием Activity Launcher. После запуска в поиске следует написать Уведомления» и выбрать соответствующий раздел. Далее остаётся лишь открыть категорию «Всплывающие чаты» и перевести ползунок в неактивное состояние, что запретит приложениям отравлять уведомления в виде пузырей.
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