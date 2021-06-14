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Компания Xiaomi в конце прошлой недели начала рассылать обновление программного обеспечения MIUI 12 с операционной системой Android 12 Beta 2 в основе. Так как ОС имеет статус бета-версии, ожидалась масса жалоб от пользователей на работу смартфонов, как это было после выпуска Beta 1. Судя по всему, в этот раз всё обошлось, но беда пришла, откуда не ждали. Китайская компания Xiaomi умудрилась нарушить работу всех своих смартфонов на базе ОС Android 11 вне зависимости от версии программного обеспечения MIUI.

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Пользователи начали массово сообщать о торможении интерфейса и некорректной работе центра управления. Некоторые владельцы смартфонов китайской компании жалуются на неправильное отображение уведомлений и пиктограмм в развёрнутой шторке.

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Ещё одна массовая проблема связана с пузырьками уведомлений, которые являются одной из фишек операционной системы Android 11. Они стали квадратными и не всегда реагируют на нажатия. В такой ситуации невозможно рассмотреть содержимое. В некоторых случаях после нажатия окно разворачивает не полностью на весь экран, а лишь примерно на треть.

Мы не будем называть смартфоны, на которых наблюдаются вышеупомянутые неполадки. Ведь речь идёт абсолютно обо всех моделях, которые работают на базе программного обеспечения MIUI 12 или MIUI 12.5 с операционной системой Android 11 в основе. Таких устройств в ассортименте китайского производителя насчитывая более четырёх десятков, включая геймерские телефоны Black Shark четвёртого и третьего поколений, а также недавние новинки семейств POCO X3, POCO M3 и Redmi Note 10.