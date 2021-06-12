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Вчера мы писали о том, что для восьми смартфонов китайской компании Xiaomi стала доступна вторая бета-версия операционной системы Android 12. Всего же программное обеспечение вышло для двух дюжин моделей разных производителей. О смартфонах Xiaomi и всех новшествах Android 12 Beta 2 вы можете почитать по этой ссылке, а далее рассмотрим другие устройства, обзавёдшиеся обновлением.

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Для начала отметим, что Google выпустила программное обеспечение на свои актуальные смартфоны. А это все модели, начиная с третьего поколения, которое включает Pixel 3, Pixel 3a и их увеличенные версии XL. Также установить Android 12 Beta 2 могут владельцы Pixel 5 и всех телефонов четвёртого поколения: Pixel 4 / 4 XL, Pixel 4a и версия с поддержкой сетей пятого поколения. Заметим, что на смартфонах Google работает новая функция, которая даёт возможность запускать приложения постукиванием по задней крышке.

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Realme начала рассылать прошивку Realme UI 2.0 на базе операционной системы Android 12 Beta 2 для флагмана Realme GT. Это один из самых дешёвых в мире смартфоном с 5-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 888. В Европе его полноценная премьера состоится чуть позже, но уже известна цена – 549 евро за начальную модификацию памяти.

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ZTE Axon 30 Ultra тоже начал получать вторую публичную бета-версию ОС. Это первый смартфон в мире с тремя 64-мегапиксельными камерами на тыльной панели. Флагман уже доступен в Европе по цене от 749 евро за начальную комплектацию.

Также в списке OPPO Find X3 Pro с камерой микроскопом, OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro с оптикой Hasselblad, iQOO Legend 7 и ASUS ZenFone 8. К слову, последняя модель – единственный смартфон из упомянутых в этом материале, который продаётся официально в России. Цена стартует с 63 990 рублей. Всего же из 24 устройств, обзавёдшихся Android 12 Beta 2, в России доступны только два. Второй смартфон – Xiaomi Mi 11.

Напомним, что этим летом компания Google выпустит ещё третью и четвёртую публичные бета-версии программного обеспечения Android 12. Финальная сборка операционной системы ожидается в сентябре вместе с Google Pixel нового поколения.