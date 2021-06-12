Новая версия Android 12 стала доступна для 24 смартфонов Xiaomi, ASUS, Google и других компаний
Вчера мы писали о том, что для восьми смартфонов китайской компании Xiaomi стала доступна вторая бета-версия операционной системы Android 12. Всего же программное обеспечение вышло для двух дюжин моделей разных производителей. О смартфонах Xiaomi и всех новшествах Android 12 Beta 2 вы можете почитать по этой ссылке, а далее рассмотрим другие устройства, обзавёдшиеся обновлением.
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Для начала отметим, что Google выпустила программное обеспечение на свои актуальные смартфоны. А это все модели, начиная с третьего поколения, которое включает Pixel 3, Pixel 3a и их увеличенные версии XL. Также установить Android 12 Beta 2 могут владельцы Pixel 5 и всех телефонов четвёртого поколения: Pixel 4 / 4 XL, Pixel 4a и версия с поддержкой сетей пятого поколения. Заметим, что на смартфонах Google работает новая функция, которая даёт возможность запускать приложения постукиванием по задней крышке.
Realme начала рассылать прошивку Realme UI 2.0 на базе операционной системы Android 12 Beta 2 для флагмана Realme GT. Это один из самых дешёвых в мире смартфоном с 5-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 888. В Европе его полноценная премьера состоится чуть позже, но уже известна цена – 549 евро за начальную модификацию памяти.
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ZTE Axon 30 Ultra тоже начал получать вторую публичную бета-версию ОС. Это первый смартфон в мире с тремя 64-мегапиксельными камерами на тыльной панели. Флагман уже доступен в Европе по цене от 749 евро за начальную комплектацию.
Также в списке OPPO Find X3 Pro с камерой микроскопом, OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro с оптикой Hasselblad, iQOO Legend 7 и ASUS ZenFone 8. К слову, последняя модель – единственный смартфон из упомянутых в этом материале, который продаётся официально в России. Цена стартует с 63 990 рублей. Всего же из 24 устройств, обзавёдшихся Android 12 Beta 2, в России доступны только два. Второй смартфон – Xiaomi Mi 11.
Напомним, что этим летом компания Google выпустит ещё третью и четвёртую публичные бета-версии программного обеспечения Android 12. Финальная сборка операционной системы ожидается в сентябре вместе с Google Pixel нового поколения.
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