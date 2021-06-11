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OnePlus представила недорогие телевизоры 4K диагональю 50”, 55” и 65” стоимостью от 550 долларов

Топовая модель обойдётся в 725 долларов.
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Вместе со смартфоном среднебюджетного класса Nord Core Edition китайская компания OnePlus анонсировала три новых телевизора. Новинки пополнили линейку OnePlus TV U1S и оснащаются панелями формата 4K ULTRA HD диагональ 50-65 дюймов. О типе матрицы не говорится ни слова. Вероятно, речь идёт об LCD панелях.

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По словам производителя, каждая модель оборудована откалиброванной с завода матрицей, а значение DeltaE не превышает двух единиц. Панели соответствуют стандартам HDR10 и HDR10+, поддерживают технологию MEMC и могут похвастаться 93-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3.

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Все три телевизора оборудованы 15-ваттными стереодинамиками, 2 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 16 ГБ. Модель однокристальной системы компания OnePlus не уточняет. Из интерфейсов присутствуют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой полосы 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Есть также три разъёма HDMI (1 x 2.1 и 2 x 2.0) и два порта USB Type-A (USB 2.0).

Панели OnePlus TV U1S работают на базе фирменной прошивкой OxygenPlay 2.0, в основе которой лежит операционная система Android TV 10. Компания заявляет о полноценном доступе к каталогу программного обеспечения Google Play.

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Пульт дистанционного управления может похвастаться поддержкой технологии Near Field Communication для быстрой синхронизации с телевизорами. Также отметим Dolby Atomos и Dolby Audio, быстрый доступ к Netflix и Amazon Prime в один клик, возможность управления с помощью голосового помощника Google Assistant.

Стоимость OnePlus TV U1S 50” составила 550 долларов. Это самая дешёвая модель из трио новинок. Для покупки 55-дюймового телевизора придётся доплатить ещё 100 долларов, а 65-дюймовая панель обойдётся в 725 долларов.

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