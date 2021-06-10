OnePlus Nord CE представлен официально – Snapdragon 750G, 90-Гц экран AMOLED и NFC за 299 евро
Китайская компания OnePlus представила третий смартфон в 2021 году. После весенних флагманов нового поколения OnePlus 9 / 9 Pro производитель расширил ассортимент моделей среднебюджетного класса новинкой под названием OnePlus Nord CE или Core Edition.
реклама
Смартфон имеет пластиковый корпус со стеклом спереди и габаритами 159,2 x 73,5 x 7,9 мм, а масса составляет 170 граммов. На лицевой стороне установлена панель Fluid AMOLED с частотой обновления 90 Гц. Формат матрицы – FHD+, а диагональ составляет 6,43 дюйма. В экран интегрирован биометрический сенсор для сканирования отпечатков пальцев.
В новинке используется 8-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 750G с частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 619. OnePlus Nord CE оборудован 6-12 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем вместимостью 128-256 ГБ в зависимости от модификации.
реклама
Смартфон обзавёлся тройной основной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп и одинарной 16-мегапиксельной камерой для селфи в отличие от версии Nord 2020 года выпуска, которая получила сдвоенную фронталку. Снимать видео можно в 4K UHD при 30 к/сек или в Full HD при 60 к/сек.
OnePlus Nord CE оснащается встроенной батареей ёмкостью 4 500 мА*ч. Аккумулятор в смартфоне поддерживает быструю зарядку по проводу через USB-C. Мощность составляет 30 Вт. За полчаса АКБ можно зарядить до 70% с нуля.
В продаже новинка появится уже завтра, 11 июня 2021 года, с предустановленной прошивкой OxygenOS 11 на базе операционной системы Android 11. Из прочего можно отметим Wi-Fi 5, Bluetooth 5, выход под наушники, модуль GPS и поддержку технологии Near Field Communication. Слот для microSD не предусмотрен.
реклама
Смартфон доступен в трёх модификациях. Стоимость версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти составила 299 евро. В 329 евро оценили вариант с 8 ГБ оперативки. Также OnePlus Nord CE купить можно будет в комплектации 12/256 ГБ за 369 евро. Пользователям модель предлагается в расцветках Blue Void, Charcoal Ink и Silver Ray. В России, по всей видимости, новинка официально продаваться не будет.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила