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Падение цен на видеокарты продолжается – GeForce RTX 3080 доступны со скидкой до 77 000 рублей

Стоимость стремительно идёт вниз.
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-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-75 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
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В России продолжается падение стоимости графических ускорителей нового поколения. В частности, моделей на базе видеокарты GeForce RTX 3080. Если раньше их цена приближался к отметке 300 000 рублей, а в редких случаях даже превышала её, то сейчас купить новинки можно со скидкой 75 000 рублей.

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На момент написания материала около дюжины моделей GeForce RTX 3080 от разных компаний доступна в магазине «Ситилинк». Дешевле всех стоит внешняя карта AORUS GeForce RTX 3080 GAMING BOX в исполнении Gigabyte. Она упала в цене на 77 000 рублей и сейчас обойдётся менее чем в 233 000 рублей вместо 309 990 рублей. Причём ещё совсем недавно её можно было купить за 255 990 рублей.

анонсы и реклама
-25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-25 000р на 3070 MSI Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Toshiba
-30 000р на 14Tb Seagate
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GeForce RTX 3080 GameRock от тайваньской компании Palit Microsystems предлагается за 244 990 рублей с учётом скидки в размере 45 000 рублей. Она может похвастаться тремя вентиляторами и трио разъёмов 8 pin для дополнительного питания.

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Примерно на 42 000 рублей подешевел графический ускоритель Gigabyte GeForce RTX 3080 EAGLE. Его по скидке можно приобрести за 246 990 рублей. Он имеет три вентилятора и два 8-контактных разъёма. GPU может разгоняться до 1 710 МГц.

Лишь на 1 000 рублей дороже стоит видеокарта AORUS GeForce RTX 3080 XTREME WATERFORCE WB с пиковой частотой 1 845 МГц и системой водяного охлаждения. Её стоимость упала на 42 000 рублей. В свою очередь AORUS GeForce RTX 3080 GAMING OC WATERFORCE WB обойдётся в 248 990 рублей с учётом скидки 42 000 рублей.

В ассортименте Gigabyte есть и другие графические адаптеры на базе видеокарты GeForce RTX 3080, которые в магазине «Ситилинк» предлагаются по сниженной цене. Например, на 42 000 рублей и 45 000 рублей подешевели соответственно GeForce RTX 3080 GAMING OC и GeForce RTX 3080 XTREME. Теперь первая модель стоит 248 990 рублей, а вторая – на 2 000 рублей дороже.

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В каталоге магазина есть ускорители и других компаний. В частности, MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO стоит 252 990 рублей с учётом скидки 45 000 рублей, а MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X OC обойдётся в 251 990 рублей. Вторая видеокарта тоже упала в цене на 45 000 рублей.

Напомним, что NVIDIA анонсировала ускоритель GeForce RTX 3080 во второй половине 2020 года. Он построен на 8-нм чипе GPU GA102 с 8 704 потоковыми процессорами. Графический чип имеет 68 ядер трассировки лучей и соединяется с 10 ГБ памяти стандарта GDDR6X с пропускной способностью 760,3 ГБ/сек и эффективной частотой 19 ГГц.

Заметим, что на фоне растущей сложности в добыче криптовалюты Ethereum и ограничений при майнинге на GeForce RTX 3080 Ti модель GeForce RTX 3080 стоит дороже, чем недавняя новинка. Как понятно из этого материала, самый доступный вариант – GeForce RTX 3080 GAMING BOX от Gigabyte стоимостью 230 000 рублей. При этом GeForce RTX 3080 Ti в исполнении Palit обойдётся на 20 000 рублей дешевле, о чём мы уже писали сегодня.

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