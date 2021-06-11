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На днях компания NVIDIA и партнёры начали продавать графические ускорители GeForce RTX 3080 Ti. В новой видеокарте разработчики смогли существенно урезать возможности в майнинге криптовалюты Ethereum, прочно засевшего на 2 400-2 500 долларов. Из-за этого стоимость модели ощутимо упала. Сейчас в магазине «Ситилинк» можно купить GeForce RTX 3080 Ti в исполнении Palit дешевле, чем обычную карту GeForce RTX 3080.

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Речь идёт о Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB. Стоимость графического ускорителя упала почти на 45 000 рублей и теперь составляет 209 590 рублей вместо 253 430 рублей. Но это всё ещё почти вдвое (+80%) дороже в сравнении с официальной рекомендованной ценой, которая была установлена на уровне 116 990 рублей. Ещё немного и стоимость впервые опустится ниже 200 000 рублей. При этом самая доступная модель GeForce RTX 3080 обойдётся приблизительно на 25 000 рублей дороже.

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В основе видеокарты нового поколения лежит 8-нанометровый чип GA102. Референсная модель работает на частоте от 1 365 МГц до 1 665 МГц. В ускорителе Palit в этом плане ничего не изменилось. Графический процессор имеет 10 240 ядер CUDA. Блоков растеризации цвета предусмотрено 112, а текстурных блоков – 320. Также модель может похвастаться 80 ядрами трассировки лучей. Для сравнения, в обычной GeForce RTX 3080 число потоковых процессоров уменьшено до 8 704, а ядер трассировки лучей предусмотрено 68.

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB оснащается 12 ГБ памяти стандарта GDDR6X с частотой 1 188 МГц. Эффективная частота составляет 19 ГГц, а пропускная способность может достигать 912,4 ГБ/сек. Видеокарта занимает три слота на материнской плате, имеет порты HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a, а также два 8-контактных разъёма дополнительного питания. Рекомендуемая мощность БП составляет 750 Вт.

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GeForce RTX 3080 Ti оказалась примерно на 10-12% производительнее в играх, чем обычная модель GeForce RTX 3080. При этом вторую новинку в лице GeForce RTX 3070 Ti она опережает в среднем на 25%. В целом же, GeForce RTX 3080 Ti является одной из самых производительных видеокарт наряду с графическим ускорителем GeForce RTX 3090, который был анонсирован в конце прошлого года. При этом решения на базе RTX 3090 сейчас обходятся по 350 000 рублей минимум, то есть примерно в полтора раза дороже.