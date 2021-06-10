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Уже на следующей неделе компания Honor представит первые смартфоны на базе 6-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 778G. Одной из новинок станет Honor 50 Pro. Модель уже прошла первый тест на производительность в программном обеспечении AnTuTu. Популярный бенчмарк раскрыл часть технических характеристик грядущей новинки.

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AnTuTu подтверждает, что модель будет работать на базе операционной системы Android 11, а не HarmonyOS 2.0. как новые смартфоны компании Huawei. Тест на производительность прошла версия с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 256 ГБ. Является ли она топовой конфигурацией, пока что неизвестно. Но мы точно знаем, что в продаже появится более скромная версия со 128 ГБ хранилища.

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В базе данных AnTuTu также указано, что в Honor 50 Pro будет установлена оперативка стандарта LPDDR4 в паре с накопителем типа UFS 2.x, а дисплей получит поддержку частоты обновления 120 Гц. Мобильная однокристальная система Qualcomm Snapdragon 778G является первым 6-нанометровым процессором американского чипмейкера. В его состав вошёл восьмиядерный CPU на базе новых ядер Kryo 670 с частотой 1,9-2,4 ГГц и графический узел Adreno 642L.

Общий балл смартфона составил 525 904. Заметим, что примерно столько же программное обеспечение присудило модели Xiaomi Mi 11 Lite, которая оснащается 5-нанометровым процессором Snapdragon 780G. Сейчас это самый производительный телефон в среднем классе.

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В случае с Honor 50 Pro баллы разделились следующим образом: CPU и GPU присудили 159 545 пунктов и 157 046 пунктов соответственно, память оценили в 84 097 пунктов, а за пользовательскую оболочку смартфон дали 125 216 пунктов.

Напомним, что в Honor 50 Pro будет установлена сдвоенная фронталка разрешением 32 Мп + 8 Мп с широкоугольной и сверхширокоугольной оптикой, а также Quad-камера на тыльной панели с модулями на 108 Мп, 13 Мп, 8 Мп и сенсором ToF 3D. Анонс смартфона состоялся в начале текущей недели, а полноценная презентация запланирована на 16 июня 2021 года.

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В семействе Honor 50 мы увидим ещё и одноимённое стандартное издание с 50-мегапиксельной основной камерой и без 8-мегапиксельной ультраширокоугольной фронталки. Модель тоже будет работать на процессоре Snapdragon 778G. В будущем ожидается появление Honor 50 SE на одной из однокристальных систем линейки Dimensity и Honor 50 Pro+ на Snapdragon 888. Все смартфоны компании, которые выйдут на международный рынок, получат ОС Android 11, программное обеспечение Magic UI 5.0 и предустановленные Google Mobile Services.