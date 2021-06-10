Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Lenovo уже давно выпускает смартфоны под брендом Motorola. В начале текущего года в её ассортименте появилась модель Moto G Stylus 5G, одной из основных фишек которой стала поддержка электронного пера. Сегодня, 10 июня 2021 года, январская новинка получила улучшенную версию, которая может похвастаться возможностью работы в сетях 5G. Она называется Moto G Stylus 5G.

реклама

Новый смартфон у оригинальной модели позаимствовал часть технических параметров. Например, жидкокристаллический дисплей IPS LCD формата Full HD+ диагональю 6,8 дюйма. Поддержки повышенной частоты обновления как не было, так и нет. В левом верхнем углу осталось небольшое отверстие с 16-мегапиксельной камерой для селфи.

анонсы и реклама RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 В полтора раза подешевел 10Tb Seagate -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке -30 000р на 14Tb Toshiba RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080 -19 000р на 14Tb Seagate -9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

В Moto G Stylus 5G полностью поменялся дизайн основной камеры. В новинке сзади установлены модули разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп в виде матрицы 2x2. В январском смартфоне на площадке расположены три вертикальных сенсора разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а сбоку обосновался ещё один 2-мегапиксельный датчик изображения.

Вместо 11-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 678 используется 8-нанометровая однокристальная система Snapdragon 480. Она тоже имеет ядра Kryo 460, но их пиковая частота снижена с 2,2 ГГ до 2,0 ГГц. Частота энергоэффективного кластера в свою очередь выросла с 1,7 ГГц до 1,8 ГГц. За графику отвечает чип Adreno 619 вместо Adreno 618.

реклама

В Moto G Stylus 5G установлено 6 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти против 4 ГБ и 128 ГБ соответственно у Moto G Stylus. Ёмкость комплектной батареи увеличилась с 4 000 мА*ч до 5 000 мА*ч, но поддержки быстрой зарядки не появилось. Ещё одно отличие – операционная система Android 11 сразу из коробки. Из общего отметим боковой биометрический сенсор, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, USB-C, выход под наушники и защита от брызг. Об NFC информации нет.

Купить Moto G Stylus 5G можно будет за 399 долларов, тогда как версия без поддержки сетей пятого поколения обойдётся в 199 долларов. Новинка поступит в продажу на следующей неделе, 14 июня 2021 года, в одной цветовой вариации, которая называется Cosmic Emerald.