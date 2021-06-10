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Магазин «Ситилинк» возвращает в продажу графические ускорители Radeon RX 6900 XT. На момент написания материала в наличии есть четыре модели, две из которых предлагаются клиентам со скидкой до 50 000 рублей.

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За 229 990 рублей вместо 279 990 рублей можно купить Radeon RX 6900 XT TOXIC EXTREME EDITION в исполнении компании Sapphire. В режиме Boost частота GPU составляет 2 730 МГц. Видеокарта имеет один порт HDMI и три DisplayPort.

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Ускоритель потребляет 430 Вт, а рекомендуемая мощность блока питания составляет 850 Вт. Модель может похвастаться водяным охлаждением. Для дополнительного питания используется два 8-контактных разъёма и один 6-контактный. Система охлаждения занимает три слота материнской платы.

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Вторая доступная со скидкой видеокарта называется Radeon RX 6900 XT TOXIC LIMITED EDITON. Это ещё один графический ускоритель компании Sapphire. Она подешевела на 30 000 рублей и стоит 245 990 рублей вместо 275 990 рублей.

Графический чип видеокарты в режиме Boost разгоняется до 2 365 МГц. Модель имеет идентичный набор интерфейсов, как и предыдущая видеокарта. Адаптер оснащается трёхслотовой системой водяного охлаждения. На радиаторе установлен 120-миллиметровый вентилятор. Схема разъёмов дополнительного питания – 8 + 8 + 6 pin. Максимальное энергопотребление составляет 400 Вт.

А вот модели AORUS Radeon RX 6900 XT XTREME WATERFORCE WB и Radeon RX 6900 XT Red Devil ULTIMATE от Gigabyte и PowerColor соответственно предлагаются без скидки. Первая карта в «Ситилинк» стоит 235 990 рублей, а вторая обойдётся менее чем в 190 000 рублей.

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Из общего отметим разъёмы 8 + 8 + 8 pin и необходимость использования 900-ваттного блока питания. Модель от Gigabyte имеет пиковую частоту GPU 2 435 МГц, водяное охлаждение, а также по два порта HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a. В ускорителе PowerColor GPU может работать на частоте 2 340 МГц, установлена трёхслотовая система активного охлаждения, а также один разъём HDMI 2.1 и три DP 1.4a.

Напомним, что видеокарта Radeon RX 6900 XT построена на базе 7-нанометрового GPU с 5 120 потоковыми процессорами, 128 блоками растеризации цвета, 320 текстурными блоками и 80 вычислительными блоками. Модель поддерживает технологию трассировки лучей и оснащается 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с частотой 16 ГГц, 256-битной шиной и пропускной способностью до 512 ГБ/сек.