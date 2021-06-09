Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Названы самые популярные смартфоны на AliExpress среди россиян

В десятку попало шесть смартфонов Xiaomi.
[ ] для раздела Блоги
+
Рухнула цена RTX 3060 <b>намного</b> ниже чем 2060Super
RTX 3070 - цена упала на ВСЕ10 позиций
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
MSI 3080 Ti Ventus - цена рухнула
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming заметно подешевела
-31 000р на 14Tb Seagate в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания «AliExpress Россия» опубликовала список смартфонов, которые пользуются самой большой популярностью у жителей России. В топ-10 вошло сразу шесть моделей китайской компании Xiaomi. Причём они оккупировали первые шесть позиций. Также в десятке нашлось место двум моделям Realme и по одному устройству Apple и Honor.

реклама

Самый продаваемый смартфон на AliExpress – Redmi 9C NFC в модификации с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Он стоит чуть более 11 000 рублей. Модель вышла почти год назад. Она оборудована чипом Helio G35, аккумулятором на 5 000 мА*ч, основной камерой разрешением 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп и экраном HD+.

анонсы и реклама
RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
-30 000р на 14Tb Toshiba
RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080
-19 000р на 14Tb Seagate
-9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

На втором месте расположился POCO M3 с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Купить смартфон можно менее чем за 15 000 рублей. Он получил чипсет Snapdragon 662 с аккумулятором на 6 000 мА*ч, панель FHD+ и основную камеру разрешением 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп, но не имеет NFC.

Тройку замыкает POCO X3 NFC. В топовой конфигурации модель оснащается 6 ГБ оперативки в паре с накопителем вместимостью 128 ГБ и стоит на AliExpress порядка 19 000 рублей. Смартфон может похвастаться основной 64-Мп камерой, батареей на 5 160 мА*ч и 120-герцевой панелью IPS формата Full HD+. В основе лежит чипсет Snapdragon 732G.

реклама

Первым за пределами тройки лидеров оказался Redmi Note 10. В России доступна только одна комплектация – 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ ПЗУ. Официальная цена составляет 17 990 рублей. В смартфоне установлена панель AMOLED. Аккумулятор имеет ёмкостью 5 000 мА*ч. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а сердцем модели нового поколения выступает SoC Snapdragon 678. NFC в устройстве нет.

Замыкает топ-5 бюджетник 2020 года Redmi 9A в модификации 4/32 ГБ за 7 000 рублей. Вслед за ним расположилась более производительная модель Redmi 9 с чипсетом Helio G80 вместо Helio G25. Она стоит около 11 000 рублей за версию 4/64 ГБ и может похвастаться поддержкой Near Field Communication.

На седьмой строчке обосновался Realme C11 с 2 ГБ оперативки и 32 ГБ хранилища. Стоит смартфон порядка 7 000 рублей. За ним довольно неожиданно идёт модель Honor 10 Lite, которая была представлена три года назад. Сейчас версию 3/128 ГБ продают за 11 000 рублей.

реклама

Первый смартфон компании Apple занял лишь девятое место. Это ожидаемо iPhone 11 в популярной модификации со 128 ГБ встроенной памяти. Модель стоит 50 000 рублей. Она оснащается чипом A13 Bionic, 6,1-дюймовым экраном IPS и основной камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп.

Десятку закрывает хит продаж Realme 6 Pro. Менее 19 000 рублей стоит версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ энергонезависимой памяти. Смартфон оборудован 90-герцевым дисплеем IPS, 64-Мп камерой, 12-мегапиксельным телеобъективом и аккумулятором на 4 300 мА*ч. Одной из особенностей модели является сдвоенная фронтальная камера разрешением 16 Мп + 8 Мп с широкоугольной и ультраширокоугольной оптикой.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
11
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
12
Обзор и тестирование блока питания Aerocool Aero Bronze 750M
34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI
4
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
+
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
38
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC (NED308TT19KB-1020G)
15

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30 мая 2021 22
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 38
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 23
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 28
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Предварительный список из 66 смартфонов Xiaomi, которые получат новую прошивку MIUI 13
6
Новейшие RTX 3080 Ti подешевели на 25 000р за пару дней
134
Майнинг криптовалюты Chia Coin превратился в рулетку, а доходность достигла сверхнизких значений
44
Бюджетные игровые видеокарты возвращаются – GeForce 2060 и GeForce 1650 появились в магазинах РФ
41
S.T.A.L.K.E.R. 2 все ближе - на Е3 покажут видео геймплея
9
Видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3080 ощутимо подешевели в России – скидки до 50 000 рублей
28
Свежие тесты RTX 3070 Ti — низкий хешрейт при майнинге Ethereum и превосходство над RTX 3070 в играх
20
Очередной обвал криптовалют – Bitcoin и Ethereum подешевели на 9% за ночь
93
Microsoft выпустила последнюю сборку Windows 10 Insider Preview 21390.1000 перед выходом Windows 11
6
Realme Narzo 30 представлен в России – достойный конкурент Redmi Note 10 5G со скидкой 35%
+
Станет ли AMD Radeon RX 580 спасением для геймеров в 2021 году — тест в современных играх от HU
57
Цены на устройства для майнинга Bitcoin сильно упали
27
После победы над дефицитом AMD и NVIDIA ждут несколько лет непрерывного роста выручки
24
Microsoft выпустила обновление Windows 10 19043.1052
7
Жёсткие диски дешевеют из-за снижения Chia до минимальных уровней вокруг 600 долларов
24
Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti от MSI, Palit и Gigabyte подешевели на 23 000 рублей на старте продаж
26
Обновление Google Camera принесло поддержку time lapse в режиме астрофотографии
+
14 видеокарт GeForce RTX 3080 сильно подешевели – скидки 17 000-50 000 рублей
20
AMD нанимает больше инженеров для оптимизации ядра Linux
16
Видеокарты GeForce RTX 3070 от ASUS, MSI, Palit и Gigabyte резко подешевели: скидки до 17 000 рублей
17

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
23
Windows 11 на подходе: 10 главных проблем Windows 10, требующих исправления в новой ОС
130
Выбираем оптимальную ОС для игр на видеокарте с 1 ГБ видеопамяти — Windows 7 или Windows 10
17
Corsair Vengeance LPX 32GB (16+16 kit) в паре с Zen+ и неожиданная проблема драйвера nVidia
99
Обзор и тестирование блока питания Aerocool Aero Bronze 750M
34
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
12
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
11

Сейчас обсуждают

Renegade1979
21:14
Шо, реально? Тут обсуждают сруцгэ электронику? А с каких пор Моськовия производит электронику? Ты это, давай за Фекальный Занавес, и объявите принципиальное ембарго муриканским процессорам. Вы ж там э...
Battlefield 2042 представлена официально — премьера геймплея в это воскресенье
Renegade1979
21:10
Украина уже 7 лет покупает по мировым ценам на хабе. А теперь пшло в чубурнет!
Battlefield 2042 представлена официально — премьера геймплея в это воскресенье
AngryBeer
21:06
Ты что ли народ? Ты конченый бомжара. Ты даже не платишь налоги. Хотя платишь с каждой купленной бутылки водки. Ты инертен, ты урод которому в пьяном угаре баба не даст. Твою мать суку трахнул бомж и ...
Китайская провинция полностью остановила майнинг криптовалют, а социальные сети заблокировали биржи
Renegade1979
21:05
У Беседки в Фолыче 76 все равно есть скины, только игра платная. Пришлось покупать, по скидке. Правда чую еще пару лет надо, может тогда будет квестов хотя б 10% от Фолыча 3. Еще есть боевой рояль, та...
Battlefield 2042 представлена официально — премьера геймплея в это воскресенье
AngryBeer
21:05
Ты тупой, конченый бомжара.
Китайская провинция полностью остановила майнинг криптовалют, а социальные сети заблокировали биржи
AngryBeer
21:04
Говорят когда режут хохлов они визжат как свиньи. Это правда дерьмо хохлядское?
Китайская провинция полностью остановила майнинг криптовалют, а социальные сети заблокировали биржи
Анатолий Молдаванов
21:03
Ростом спроса? Спрос рождает предложение. Раз спрос огромный, значит и нет причин снижать цены на предложения.
Аналитики CFRA уверены, что полупроводниковый кризис обернётся стабильным 10-летним ростом спроса
Адри Купри
21:03
Скидки это лишь тогда могут называться скидками, когда цена падает ниже рекомендованной производителем.
14 видеокарт GeForce RTX 3080 сильно подешевели – скидки 17 000-50 000 рублей
AngryBeer
21:03
Ты больной дебил. Твоя мамка заразила тебя сифилисом и не лечила. Вот у тебя в голове гной. Так ты еще и пьешь. Ты тупой дебил.
Китайская провинция полностью остановила майнинг криптовалют, а социальные сети заблокировали биржи
VRoman
20:56
Так она уже двадцать лет есть. Просят пополнить.
В сеть попал самый крупный список паролей в количестве 8,4 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем