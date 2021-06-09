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Компания «AliExpress Россия» опубликовала список смартфонов, которые пользуются самой большой популярностью у жителей России. В топ-10 вошло сразу шесть моделей китайской компании Xiaomi. Причём они оккупировали первые шесть позиций. Также в десятке нашлось место двум моделям Realme и по одному устройству Apple и Honor.

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Самый продаваемый смартфон на AliExpress – Redmi 9C NFC в модификации с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Он стоит чуть более 11 000 рублей. Модель вышла почти год назад. Она оборудована чипом Helio G35, аккумулятором на 5 000 мА*ч, основной камерой разрешением 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп и экраном HD+.

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На втором месте расположился POCO M3 с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Купить смартфон можно менее чем за 15 000 рублей. Он получил чипсет Snapdragon 662 с аккумулятором на 6 000 мА*ч, панель FHD+ и основную камеру разрешением 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп, но не имеет NFC.

Тройку замыкает POCO X3 NFC. В топовой конфигурации модель оснащается 6 ГБ оперативки в паре с накопителем вместимостью 128 ГБ и стоит на AliExpress порядка 19 000 рублей. Смартфон может похвастаться основной 64-Мп камерой, батареей на 5 160 мА*ч и 120-герцевой панелью IPS формата Full HD+. В основе лежит чипсет Snapdragon 732G.

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Первым за пределами тройки лидеров оказался Redmi Note 10. В России доступна только одна комплектация – 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ ПЗУ. Официальная цена составляет 17 990 рублей. В смартфоне установлена панель AMOLED. Аккумулятор имеет ёмкостью 5 000 мА*ч. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а сердцем модели нового поколения выступает SoC Snapdragon 678. NFC в устройстве нет.

Замыкает топ-5 бюджетник 2020 года Redmi 9A в модификации 4/32 ГБ за 7 000 рублей. Вслед за ним расположилась более производительная модель Redmi 9 с чипсетом Helio G80 вместо Helio G25. Она стоит около 11 000 рублей за версию 4/64 ГБ и может похвастаться поддержкой Near Field Communication.

На седьмой строчке обосновался Realme C11 с 2 ГБ оперативки и 32 ГБ хранилища. Стоит смартфон порядка 7 000 рублей. За ним довольно неожиданно идёт модель Honor 10 Lite, которая была представлена три года назад. Сейчас версию 3/128 ГБ продают за 11 000 рублей.

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Первый смартфон компании Apple занял лишь девятое место. Это ожидаемо iPhone 11 в популярной модификации со 128 ГБ встроенной памяти. Модель стоит 50 000 рублей. Она оснащается чипом A13 Bionic, 6,1-дюймовым экраном IPS и основной камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп.

Десятку закрывает хит продаж Realme 6 Pro. Менее 19 000 рублей стоит версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ энергонезависимой памяти. Смартфон оборудован 90-герцевым дисплеем IPS, 64-Мп камерой, 12-мегапиксельным телеобъективом и аккумулятором на 4 300 мА*ч. Одной из особенностей модели является сдвоенная фронтальная камера разрешением 16 Мп + 8 Мп с широкоугольной и ультраширокоугольной оптикой.