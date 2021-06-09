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Компания Realme вывела на российский рынок смартфон семейства Narzo. Новинка называется Realme Narzo 5G. От 4G-версии она отличается процессором и урезанной с 33 Вт до 18 Вт быстрой зарядкой. Модель поступит в продажу на следующей неделе и будет доступна пользователям со скидкой 35%.

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Realme Narzo 30 – это очередная альтернатива Redmi Note 10 5G и POCO M3 Pro 5G. Оба всё никак не доберутся до российского рынка, но уже доступны на AliExpress с глобальной версией прошивки MIUI 12. Новинка, как и конкуренты, оснащается 6,5-дюймовой панелью IPS формата Full HD+ с поддержкой частоты обновления 90 Гц. Пиковая яркость жидкокристаллической матрицы составляет 600 нит.

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Дисплей – не единственное, что роднит героя заметки с конкурентами. Смартфон также оснащается 7-наометровым мобильным процессором Dimensity 700 от MediaTek. В однокристальной системе задействован восьмиядерный CPU с частотой 2,0-2,2 ГГц, аза графику отвечает контроллер Mali-G57 MC2. Как и европейская версия, вариант для России оборудован 4 ГБ оперативной памяти, а накопитель имеет объём 128 ГБ и поддерживает расширение картами microSD.

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Разрешение основной камеры в Realme Narzo 30 составляет 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп, как у Redmi Note 10 5G и POCO M3 Pro 5G. А фот фронталка в новинке выглядит более привлекательной – 16 Мп против 8 Мп. Биометрический сенсор тоже установлен на правом торце корпуса.

Герой заметки имеет габаритные размеры 162,5 x 74,8 x 8,5 мм и весит 185 граммов. За автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5 000 мА*ч. Заметим, что в России будет продаваться версия с поддержкой технологии Near Field Communication. Также отметим выход для наушников, USB-C, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.

Рекомендованная производителем стоимость Realme Narzo 30 составила 19 990 рублей. Вероятно, с таким же ценником в продаже появятся POCO M3 Pro 5G и Redmi Note 10 5G в своих топовых конфигурациях памяти. При этом новинка на старте продаж будет доступна со скидкой 7 000 рублей, то есть купить смартфон можно будет за 12 990 рублей. Смартфон появится на рынке с предустановленной прошивкой Realme UI 2.0 на базе операционной системы Android 11.

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Realme Narzo 30 по акции будет стоить дешевле, чем Redmi Note 10 в модификации 4/64 ГБ (14 990 рублей по скидке), и даже чем Redmi Note 9 в конфигурации 3/64 ГБ (13 770 рублей по скидке). Более того, даже Redmi 9T стоит дороже (от 13 850 рублей по скидке). Специальное предложение будет действовать с 14 по 16 июня 2021 года.