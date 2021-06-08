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Война между Китаем и Соединёнными Штатами проходит на многих фронтах. Недавно Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американским компаниям и частным лицам инвестировать в китайские предприятия, включая SMIC и Huawei. А тем временем власти Китая добавили программы Microsoft Office в список вредоносного программного обеспечения.

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Соответствующее уведомление появилось сегодня, 8 июня 2021 года, на официальном сайте Министерства промышленности и информатизации Китайской Народной Республики. Власти отметили, что приложения Word, Excel и PowerPoint нарушают интересы и права пользователей. Всего в список попало более восьми десятков программ разных компаний.

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В докладе указано, что программное обеспечение должно быть очищено от вредоносных функций, которые ориентированы на незаконный сбор персональной информации. По данным Министерства, эти программы вмешиваются в деятельность пользователей и могут вводить их в заблуждение. Программное обеспечение компании Microsoft уличили в частых и принудительных запросах на разнообразные разрешения.

Министерство промышленности и информатизации КНР отмечает, что для исследования было привлечено независимое стороннее агентство. Специалистами были проверены популярные программы, которые потенциально могли бы нарушать права пользователей. Помимо офисного пакета компании Microsoft в «чёрный список» попало программное обеспечение для поиска работы и приложения для планирования путешествий.

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В Министерстве промышленности и информатизации заявили, что чиновники Китайской Народной Республики могут принимать ограничительные меры в отношении 83 программ, которые якобы нарушают права пользователей. Но пока у создателей программного обеспечения есть чуть более недели для устранения проблемы и исправления выявленных в ПО недочётов. Дедлайн – 16 июня 2021 года.