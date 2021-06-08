Очередной обвал криптовалют – Bitcoin и Ethereum подешевели на 9% за ночь
Сегодня ночью, 8 июня 2021 года, криптовалюты вновь резко подешевели. Это касается как Bitcoin с Ethereum, так и менее популярных цифровых валют. Согласно данным CoinMarketCap, из топ-15 криптовалют по уровню капитализации за сутки все упали в цене на 9-17%, не считая USD Coin и Tether, которые привязаны к доллару. А далее поговорим об этом детальнее.
реклама
Начнём с главной мировой цифровой валюты, Bitcoin. На момент написания материала её цена составляет примерно 32 500 долларов за монету, тогда как вчера, 7 июня 2021 года, стоимость находилась на уровне 36 000-37 000 долларов. Рыночная капитализация упала уже до 616 млрд долларов. Это один из самых низких показателей начиная с января текущего года.
Ethereum упал в цене чуть более чем на 9% тоже. Сейчас стоимость криптовалюты составляет около 2 470 долларов за единицу, а её рыночная капитализация опустилась уже до 36,5 млрд долларов. Валюта-мем Dogecoin рухнула более чем на 12% за сутки и стоит теперь менее 0,33 доллара за монету. Рыночная капитализация сократилась до 42 млрд долларов.
Более 10% за последние 24 часа потеряли в цене также Binance Coin, Polkadot, Internet Computer, Bitcoin Cash, Litecoin, Chainlink и Solana. Их стоимость на момент написания материала составляет 350 долларов, 21,3 доллара, 90 долларов, 585 долларов, 158 долларов, 24 доллара и 36 долларов соответственно.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила