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Китайская компания Xiaomi выпустила за несколько последних дней прошивки MIUI 12 и MIUI 12.5 для 16 смартфонов, включая модели Redmi и POCO. Один из флагманов нового поколения уже получит стабильное программное обеспечение, а детальнее об этом поговорим далее.

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Начнём с глобальной стабильной версии. Хит продаж Redmi Note 10 получил прошивку под номером v12.0.11.0.RKGMIXM (скачать). О выходе более свежей версии оболочки пока что информации нет. А вот бюджетная модель 2019 года Xiaomi Mi 9 SE уже обзавелась глобальной MIUI 12.5 Stable на базе операционной системы Android 11. Правда, апдейт пока ещё рассылают «по воздуху», а установить его вручную нельзя. Номер обновления – v12.5.1.0.RFBMIXM.

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Теперь переходим к европейской версии программного обеспечения. Сразу три смартфона получили стабильную прошивку MIUI 12.5 EEA впервые. Это флагман нового поколения Xiaomi Mi 11i, субфлагман Xiaomi Mi 11 Lite 5G, который, к слову, в России сильно подешевел, и хит продаж Redmi Note 10 Pro.

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Xiaomi Mi 11i на Snapdragon 888 со 108-мегапиксельной камерой обзавёлся оболочкой под номером v12.5.2.0.RKKEUXM (скачать). Xiaomi Mi 11 Lite 5G на чипе Snapdragon 780G досталась прошивка MIUI 12.5.1.0.RKIEUXM (скачать). А Redmi Note 10 Pro со 108-Мп камерой и 120-Гц панелью AMOLED теперь работает на MIUI 12.5.2.0.RKFEUXM (скачать).

Популярная модель 2020 года Redmi Note 9S с горем пополам всё же получила обновление MIUI 12 на базе операционной системы Android 11. Компания продолжила рассылку апдейта под номером v12.0.2.0.RJWEUXM после приостановки из-за большого количеств критических ошибок.

Менее значимые обновления в европейском регионе вышли для скромных моделей Redmi 9C и Redmi 9T. Апдейты устранили некоторое ошибки. Но оба бюджетных смартфона остались работать на базе операционной системы Android 10.

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Xiaomi Mi 11 Lite 5G успел обзавестись и российской прошивкой MIUI 12.5.1.0.RKURUXM (скачать). Также вышла стабильная версия оболочки для Xiaomi Mi 11 на чипе Snapdragon 888. Программное обеспечение проходит под номером v12.5.1.0.RKBRUXM (скачать). А вот Redmi Note 10 и в России остаётся на MIUI 12. Номер свежего обновления – v12.0.3.0.RKGRUXM (скачать).

В завершение добавим, что в Азии тоже компания Xiaomi ударно провела конец прошлой недели с точки зрения рассылки обновлений. Актуальные сборки MIUI 12 вышли на Redmi 9A, Redmi 9C, Redmi Note 10, POCO M3, Xiaomi Mi 10T Lite, Redmi 9 и Redmi Note 8. А вот Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi Note 9 Pro 5G и Redmi Note 9S обзавелись стабильной оболочкой MIUI 12.5.