После твита Илона Маска цена Bitcoin вновь пошла вниз
Американский миллиардер Илон Маск продолжает влиять на курс Bitcoin и других криптовалют. В этот раз он опубликовал мем в социальной сети Twitter с чуть изменённой цитатой из песни In The End группы Linkin Park, добавив эмодзи с разбитым сердцем и #Bitcoin.
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После этого стоимость основной цифровой валюты вновь пошла вниз. Bitcoin подешевел примерно до 36 500 долларов за монету. На момент написания материала цена криптовалюты практически не изменилась и составляет порядка 36 750 долларов. Капитализация опустилась до 684,78 млрд долларов.
Напомним, что заявления и публикации Илона Маска сильно влияют на курс Bitcoin. Ещё в январе текущего года американский миллиардер упомянул Bitcoin в своей биографии, после чего стоимость валюты резко подскочила. К середине апреля BTC подорожал до 64 000 долларов. Однако, в мае Илон Маск заявил, что Tesla не будет принимать Bitcoin в качества оплаты, после чего Bitcoin начал резко дешеветь. Подлили масла в огонь в китайские регуляторы. В результате на непродолжительный период времени стоимость упала до 30 000 долларов.
Вслед за собой вниз Bitcoin потянул и другие основные цифровые валюты. За сутки Ethereum подешевел примерно 7%. Сейчас цена составляет менее 2 640 долларов. Стоимость Binance Coin опустилась более чем на 8,3% (381 доллар).
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