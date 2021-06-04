Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Американский миллиардер Илон Маск продолжает влиять на курс Bitcoin и других криптовалют. В этот раз он опубликовал мем в социальной сети Twitter с чуть изменённой цитатой из песни In The End группы Linkin Park, добавив эмодзи с разбитым сердцем и #Bitcoin.

реклама

После этого стоимость основной цифровой валюты вновь пошла вниз. Bitcoin подешевел примерно до 36 500 долларов за монету. На момент написания материала цена криптовалюты практически не изменилась и составляет порядка 36 750 долларов. Капитализация опустилась до 684,78 млрд долларов.

анонсы и реклама 3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b> -40000р на RTX 3080 в Ситилинке -10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

Напомним, что заявления и публикации Илона Маска сильно влияют на курс Bitcoin. Ещё в январе текущего года американский миллиардер упомянул Bitcoin в своей биографии, после чего стоимость валюты резко подскочила. К середине апреля BTC подорожал до 64 000 долларов. Однако, в мае Илон Маск заявил, что Tesla не будет принимать Bitcoin в качества оплаты, после чего Bitcoin начал резко дешеветь. Подлили масла в огонь в китайские регуляторы. В результате на непродолжительный период времени стоимость упала до 30 000 долларов.

Вслед за собой вниз Bitcoin потянул и другие основные цифровые валюты. За сутки Ethereum подешевел примерно 7%. Сейчас цена составляет менее 2 640 долларов. Стоимость Binance Coin опустилась более чем на 8,3% (381 доллар).