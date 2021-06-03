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Китайская компания Realme в марте 2021 года анонсировала смартфон Realme GT, который наряду с Redmi K40 Pro стал самым доступным решением на чипсете Snapdragon 888. В Китае стоимость каждой модели стартовала с отметки 430 долларов. Сейчас Realme GT готовится покорять европейский рынок, где он вновь окажется самым дешёвым телефоном на флагманском чипе Qualcomm.

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Смартфон оснащается 120-герцевым дисплеем формата Full HD+. В его основу положена матрица sAMOLED диагональю 6,43 дюйма с интегрированным биометрическим сенсором. В левом верхнем углу экрана есть отверстие под 16-мегапиксельную камеру для селфи.

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Разрешение основной камеры в Realme GT составляет 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Она умеет снимать видео в 4K ULTRA HD с кадровой частотой 60 к/сек, но при этом не может похвастаться оптической стабилизацией изображения. Телеобъектива в смартфоне тоже не оказалось.

За автономность доступного флагмана отвечает встроенная аккумуляторная батарея на 4 500 мА*ч с 65-ваттной быстрой зарядкой. Подзарядить смартфон полностью с нуля можно примерно за 35 минут. В арсенале модели также есть стереофонические динамики, выход под проводные наушники, GPS, USB-C, адаптеры Wi-Fu 6 и Bluetooth 5.2.

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Китайская версия Realme GT появилась в модификациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ по рекомендованной производителем цене 430 долларов и 510 долларов соответственно. В продажу смартфон поступил в цветах Galactic Silver, Deep Sea Blue, и Dawn Yellow. Причём последняя версия отличается кожаным задником.

Какие цвета будут продаваться в Европе, пока что не уточняется. Но точно известно, что доступный флагман появится в обеих модификациях. Realme GT с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдётся в 399 евро (490 долларов). За версию с 12 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 256 ГБ придётся отдать 449 евро (550).

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Как видим, смартфон в Европе окажется ненамного дороже, чем в Китае. В продажу он поступит с предустановленной прошивкой Realme UI 2.0 на базе операционной системы Android 11. Напомним, что сейчас в Европе самым дешёвым флагманом на Snapdragon 888 является ASUS ZenFone 8, который в начальной комплектации стоит 599 евро (730 долларов). В России за него просят от 63 990 рублей.