22 устройства Huawei получили стабильную операционную систему HarmonyOS 2.0
2 июня 2021 года – большой день для китайской компании Huawei. Производитель из Шэньчжэня довёл до ума собственную операционную систему и начал переводить на неё свои смартфоны, планшетные компьютеры и другие гаджеты.
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Сегодня дебютировали Huawei MatePad Pro 10.8 / 12.6 и MatePad 11 вместе со смарт-часами Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro. Они стали первыми новинками на HarmonyOS 2.0 из коробки. Помимо них ещё несколько смартфонов и планшетов получили стабильную операционную систему. Всего уже 22 устройствам доступна финальная версия программного обеспечения компании Huawei.
Сразу же завершим тему планшетов и отметим, что помимо трёх сегодняшних новинок HarmonyOS 2.0 доступна на Huawei MatePad Pro и MatePad Pro 5G первого поколения. Они оборудованы процессорами Kirin 990 и Kirin 990 5G соответственно.
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Вслед за планшетами обновление пришло на полтора десятка флагманских смартфонов Huawei Mate 30 / Mate 40 и Huawei P40. Последнее семейство включает четыре модели: стандартное издание на чипах Kirin 990 4G и Kirin 990 5G, а также версии Pro и Pro+ на Kirin 990 5G каждая.
В рамках серии Mate 30 производитель в позапрошлом году представил Huawei Mate 30 / Mate 30 Pro на Kirin 990, их версии с поддержкой мобильных сетей пятого поколения и Huawei Mate 30 RS Porsche Design на Kirin 990 5G. В 2020 году к ним присоединился флагман Huawei Mate 30E Pro 5G на Kirin 990E.
В 2020 году также была анонсирована 40-я серия. Пока что она включает модели Huawei Mate 40 / 40E, Mate 40 Pro / Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design. Все поддерживают сети пятого поколения. Стандартная версия оснащается чипом Kirin 9000E, а модель с индексом E получил процессор Kirin 990E. Все остальные смартфоны работают на базе однокристальной системы Kirin 9000. Ожидается, что скоро компания Huawei представит несколько моделей на чипах Qualcomm без поддержки 5G.
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