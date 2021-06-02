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Китайская компания Huawei уже много лет ведёт разработку собственной операционной системы. Сегодня, 2 июня 2021 года, программное обеспечение HarmonyOS 2.0 наконец-то полноценно дебютировало. Кроме того, производитель представил первые гаджеты, которые получили фирменную ОС сразу из коробки. Это планшетные компьютеры Huawei MatePad и смарт-часы Huawei Watch 3. Причём два устройства оборудованы процессорами Qualcomm.

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Мы не будем рассказывать детально о новинках, а лишь перечислим их основные характеристики и возможности. Носимые часы Huawei Watch 3 и версия Pro оснащены 1,43-дюймовыми круглыми панелями OLED разрешением 466 x 466 точек. Их прикрывает сапфировое стекло. На борту установлено 2 ГБ ОЗУ в паре с накопителем на 16 ГБ.

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Стандартное издание может проработать 3-14 дней в зависимости от режима использования. Продвинутая модель без подзарядки способна прожить максимум 21 день. Оба гаджета поддерживают 10-ваттную подзарядку беспроводным путём. Смарт-часы имеют все основные особенности носимых гаджетов, включая определение уровня кислорода в крови и мониторинг ЧСС. Одной из фишек стала возможность использовать дисплей как видоискатель при подключении к смартфону. Также есть поддержка eSIM LTE и GPS. Объём оперативной памяти составляет 2 ГБ, а постоянной – 16 ГБ.

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Ассортимент планшетных компьютеров пополнился сразу тремя новинками. Главные – Huawei MatePad Pro 10.8 и MatePad Pro 12.6 на Snapdragon 870 4G и Kirin 9000E соответственно. Компанию им составила модель Huawei MatePad 11 на старом чипе Snapdragon 865, который все ещё обладает высоким уровнем производительности.

12,6-дюймовая модель оснащается панелью OLED с разрешением 2 560 x 1 600 точек и частотой обновления 60 Гц. В 10,8-дюймовой новинке используется IPS LCD матрица с частотой обновления 120 Гц. Дисплей с такими же параметрами достался и 11-дюймовому планшету.

Huawei MatePad Pro 12.6 работает в течение 14 часов от аккумулятора ёмкостью 10 000 мА*ч. При этом новинка поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт по проводу и 27 Вт беспроводным путём. В MatePad 10.8 ёмкость АКБ снижена до 7 250 мА*ч. В MatePad 11 тоже установлена батарея на 7 250 мА*ч, а быстрая зарядка имеет мощность 22,5 Вт. Все планшеты получили поддержку стилуса M-Pencil и съёмной клавиатуры.

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Смарт-часы Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro оценили в 410 долларов и 515 долларов соответственно. Они пока что дебютировали только в Китае. Продажи стартуют 11 июня 2021 года.

Планшеты уже появились в Европе. Huawei MatePad Pro 12.8 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценили в 799 евро. Позже объявят стоимость версии 8/256 ГБ и 10,8-дюймовой модели. Рекомендованная цена Huawei MatePad Pro 11 составила 399 евро. Младшая из новинок доступна в комплектации 6/128 ГБ.