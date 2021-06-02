Realme 8 Pro стал более доступным – сильный конкурент Xiaomi Redmi Note 10 Pro со скидкой 10%
Компания Realme недавно анонсировала модель Realme 8 Pro в России. До российского рынка новинка добралась спустя два месяца после китайского дебюта. Она является неплохой альтернативой смартфону Xiaomi Redmi Note 10 Pro, который в России успешно продаётся уже несколько недель.
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Realme 8 Pro имеет немало общего со своим конкурентом. В смартфонах установлены 108-мегапиксельные камеры, 16-мегапиксельный фронталки и 8-мегапиксельный сверхширокоугольные модели. Заявлена поддержка съёмки видео в 4K UHD с частотой до 30 к/сек. Также они работают на базе операционной системы Android 11.
Набор интерфейсов идентичный. Каждая модель оснащается портом USB Type-C, выходом под наушники, независимым слотом для microSD, GPS, NFC, а также адаптерами беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц.
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Главным недостатком Realme 8 Pro перед конкурентом является дисплей. В каждом смартфоне он построена на базе FHD+ матрицы на органических светодиодах. Но герой заметки не поддерживает повышенную частоту обновления изображения в отличие от конкурента, который получил 120-герцевую панель.
При этом в Realme 8 Pro биометрический сенсор установлен под дисплеем, а не сбоку. Ёмкость аккумулятора составила 4 500 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 50 Вт. За производительность отвечает 8-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 720G с графикой Adreno 618.
В Redmi Note 10 Pro установлена батарея на 5 020 мА*ч, но мощность подзарядки урезана до 33 Вт. В то же время мобильный чип Snapdragon 732G выполняется по нормам 8-нм технологии, но несмотря на более новые ядра Kryo 470 разницы в производительности почти нет. Однако, смартфон Xiaomi может похвастаться стеклянной тыльной панелью и стереодинамиками.
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Realme 8 Pro купить можно за 27 990 рублей, но в магазине «Ситилинк» стоимость модели снижена до 24 990 рублей. За эти деньги пользователям доступна версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Xiaomi Redmi Note 10 Pro обойдётся в 28 990 рублей. Он тоже оснащён накопителем на 128 ГБ, но объём ОЗУ составляет 8 ГБ.
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