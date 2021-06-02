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В Китае проходит ежегодная распродажа 618. Китайская компания Xiaomi к ней подготовила два десятка устройств со скидками, включая смартфоны флагманской категории. Именно модели пекинского производителя стали самыми популярными в сегментах 500-800 долларов и 800-1 500 долларов по итогам 1 июня 2021 года.

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Чанг Ченг, вице-президент Xiaomi, заявил, что Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 10S оказались самыми продаваемыми смартфонами в ценовой категории 500-800 долларов. Первая модель на распродаже 618 предлагается в начальной модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти по цене 580 долларов вместо 610 долларов.

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Смартфон оснащается процессором Snapdragon 888, аккумулятором ёмкостью 4 600 мА*ч и экраном Super AMOLED формата WQHD+ с частотой обновления 120 Гц. Флагман получил поддержку проводной зарядки мощностью 55 Вт и 50-ваттной беспроводной. Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп.

Xiaomi Mi 10S является улучшенной версией прошлогоднего флагмана Xiaomi Mi 10. Из нововведений есть 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 870 вместо Snapdragon 865, стереофонические динамики Harman / Kardon и сниженная цена. Если за оригинальную модель компания в прошлом году просила 610-720 долларов, то новинку оценили в 515-600 долларов в зависимости от конфигурации.

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Ожидаемо самым популярным смартфоном Xiaomi на распродаже стал флагман нового поколения Xiaomi Mi 11 Pro. А всё дело в том, что его стоимость производитель снизил сразу на 150 долларов. Если в продаже модель в конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем на 128 ГБ появилась по цене 760 долларов, то сейчас её можно было приобрести за 610 долларов.

Xiaomi Mi 11 Pro, как и обычная модель, имеет чипсет Snapdragon 888 и 120-герцевый дисплей WQHD+ на базе панели OLED. При этом разрешение основной камеры составило 50 Мп + 13 Мп + 8 Мп, появился 5-кратный зум без потери качества, а ёмкость аккумулятора выросла до 5 000 мА*ч. Также модель может похвастаться 67-ваттной зарядкой по проводу и беспроводным путём наряду с защитой от воды класса IP68.

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В список самых продаваемых смартфонов первого дня распродажи 618 попали и другие модели китайской компании. В частности, Redmi K40, Redmi Note 10 5G и Redmi Note 10 Pro 5G. О достижении двух последних мы писали вчера. Заметим, что из шести упомянутых телефонов в России продаются только два. Xiaomi Mi 11 стоит 85 990 рублей, а Redmi K40 доступен как POCO F3 по цене 30 990 рублей или 33 990 рублей в зависимости от модификации.