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Продолжительное время владельцы смартфонов Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra жалуются на проблемы в работе камеры. Долго компания никак не реагировала на это, но сейчас она наконец-то дала ответ. Производитель из Южной Кореи официально признал проблему.

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Заключается она в том, что во время переключения между режимами съёмки (портретный, ночной и пр.) и уровнями приближения (0.5x, 1x, 2x, 4x, 10x, 20x, 30x и пр.) изображение масштабируется с рывками. По словам одного из инженеров компании Samsung, такие задержки могут быть связаны с нехваткой памяти либо вычислительных ресурсов в тех или иных условиях. Но проблема имеет программный характер, то есть в скором времени её исправят апдейтом прошивки.

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Представитель южнокорейского технологического гиганта заявил, что программисты Samsung во всю трудятся над решением данной проблемы. Когда она будет устранена, пока точно не известно, но ожидается, что исправление выйдет в одном из июньских обновлений программного обеспечения One UI 3.1.

Напомним, что в рамках серии нового поколения компания выпустила три флагманских смартфона: Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. В первых двух моделях установлены 12-мегапиксельные главная и ультраширокоугольная камеры вместе с 64-мегапиксельным телеобъективом и 10-мегапиксельной фронталкой. Кратность оптического зума составляет 1.1x, а оптикой-цифрового – 3x.

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В Samsung Galaxy S21 Ultra установлены более продвинутые компоненты. В частности, 108-мегапиксельная основная камера и 40-мегапиксельная фронтальная. Ультраширокоугольный модуль остался таким же, как в младших моделях. Зато появилось сразу два 10-мегапиксельных телеобъектива с 10-кратным и 3-кратным оптическим увеличением без потери качества. Все три флагмана нового поколения получили оптическую стабилизацию и поддержку технологии Super Steady Video для сверхширокоугольной камеры.