Samsung официально подтверждает проблему с камерами в смартфонах Galaxy S21
Продолжительное время владельцы смартфонов Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra жалуются на проблемы в работе камеры. Долго компания никак не реагировала на это, но сейчас она наконец-то дала ответ. Производитель из Южной Кореи официально признал проблему.
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Заключается она в том, что во время переключения между режимами съёмки (портретный, ночной и пр.) и уровнями приближения (0.5x, 1x, 2x, 4x, 10x, 20x, 30x и пр.) изображение масштабируется с рывками. По словам одного из инженеров компании Samsung, такие задержки могут быть связаны с нехваткой памяти либо вычислительных ресурсов в тех или иных условиях. Но проблема имеет программный характер, то есть в скором времени её исправят апдейтом прошивки.
Представитель южнокорейского технологического гиганта заявил, что программисты Samsung во всю трудятся над решением данной проблемы. Когда она будет устранена, пока точно не известно, но ожидается, что исправление выйдет в одном из июньских обновлений программного обеспечения One UI 3.1.
Напомним, что в рамках серии нового поколения компания выпустила три флагманских смартфона: Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. В первых двух моделях установлены 12-мегапиксельные главная и ультраширокоугольная камеры вместе с 64-мегапиксельным телеобъективом и 10-мегапиксельной фронталкой. Кратность оптического зума составляет 1.1x, а оптикой-цифрового – 3x.
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В Samsung Galaxy S21 Ultra установлены более продвинутые компоненты. В частности, 108-мегапиксельная основная камера и 40-мегапиксельная фронтальная. Ультраширокоугольный модуль остался таким же, как в младших моделях. Зато появилось сразу два 10-мегапиксельных телеобъектива с 10-кратным и 3-кратным оптическим увеличением без потери качества. Все три флагмана нового поколения получили оптическую стабилизацию и поддержку технологии Super Steady Video для сверхширокоугольной камеры.
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