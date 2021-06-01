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NVIDIA GeForce RTX 308 Ti выдаёт 65 МH/s в майнинге и потребляет 227 Вт

И это несмотря на защиту от майнинга.
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Компания NVIDIA в первый день выставки Computex 2021 представила новые графические ускорители во главе с GeForce RTX 3080 Ti. Мы уже писали о тестах новинки в нескольких играх, где она оказалась мощнее, чем GeForce RTX 3080, и при этом почти не уступила модели GeForce RTX 3090.

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Китайский пользователь, сделавший тесты графического ускорителя, потратил на GeForce RTX 3080 Ti более 3 100 долларов. Официальная стоимость новинки в Китае не уточняется ещё, тогда как в США модель оценили в 1 199 долларов, а в России – в 116 900 рублей.

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Помимо игр китайский блогер испытал новый графический адаптер и в майнинге. Как оказалось, после некоторых оптимизацией удалось добиться хэшрейта 65 MH/s, тогда как энергопотребление видеокарты составило 227 Вт. В целом, это довольно неплохой показатель, но он мог бы оказаться примерно вдвое выше, не получи GeForce RTX 3080 Ti аппаратного блокиратора. Удастся ли в будущем любителям добывать криптовалюту избиваться от этого ограничения, пока что сказать сложно. Но ещё больше майнеров может оттолкнуть высокая стоимость новинки.

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Напомним, что NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti построена на базе видеочипа с 10 240 ядрами CUDA. Тактовая частота графического процессора с ускорением составляет 1,67 ГГц, что на 40 МГц ниже в сравнении с GeForce RTX 3080. Базовая частота тоже снижена по сравнению с моделью 2020 года – с 1,44 ГГц до 1,37 ГГц. Также отметим 12 ГБ памяти типа GDDRR6X, которая соединена с GPU посредство 384-разрядной шины.

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"3080ti куда мощнее" . Куда мощнее то? В жоре?
В первом игровом тесте GeForce RTX 3080 Ti приближается к RTX 3090 и неплохо майнит Ethereum
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