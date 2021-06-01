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Американская компания NVIDIA провела первое крупное мероприятие на выставке Computex 2021. Она представила графические ускорители GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti. Обе новинки уже обзавелись и российскими ценниками.

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Как всегда, компания показала дизайн адаптера Founders Edition, который не сильно изменился в сравнении с моделями без приставки Ti, вышедшими в 2020 году. GeForce RTX 3080 Ti получила 10 240 потоковых процессоров вместо 8 704 у GeForce RTX 3080. Пиковая тактовая частота GPU уменьшилась с 1,71 ГГц до 1,67 ГГц, а базовая – с 1,44 ГГц до 1,37 ГГц.

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Видеокарта обзавелась 12 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6X. Полоса пропускания шины памяти – 384-бит. Стоимость новинки составила 1 199 долларов. Для сравнения, GeForce RTX 3080 может похвастаться лишь 10 ГБ VRAM и 320-разрядной шиной памяти, тогда как оценили её в 699 долларов.

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В GeForce RTX 3070 Ti в сравнении с GeForce RTX 3070 частота работы графического чипа немного выросла. Пиковая – с 1,73 ГГц до 1,77 ГГц, а базовая – с 1,50 ГГц до 1,58 ГГц. Разрядность шины памяти не изменилась (256 бит), как и объём видеопамяти (8 ГБ). Но при этом в новинке используется VRAM стандарта GDDR6X вместо GDDR6.

Вместе с частотами GPU увеличилось количество потоковых процессоров в сравнении с моделью 2020 года – с 5 888 до 6 144 штук. Рекомендованная производителем стоимость новинки составила 599 долларов, то есть новая модель оказалась лишь на 100 долларов дороже версии без приставки Ti.

Российские цены новинок тоже были объявлены американской компанией. Так, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti оценили в 116 900 рублей (1 600 долларов), а стоимость модели GeForce RTX 3070 Ti составила 57 900 рублей (790 долларов). Правда, вряд ли будет много покупателей, которым удастся обзавестись видеокартами по рекомендованным ценам.