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Сегодня мы писали, что Realme представила смартфон среднего уровня X7 Max на чипе Dimensity 1200. Его оценили в 370-415 долларов в зависимости от модификации. Вместе с ним китайский производитель представил два телевизора Realme Smart TV 4K.

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Из названия понятно, что обе новинки оснащаются панелями формата 4K ULTRA HD с разрешением 3 840 x 2 160 точек. Младшая модель имеет диагональ 43 дюйма, а старшая – 50 дюймов. Экраны могут похвастаться поддержкой отображения 1,07 млрд цветовых оттенков, расширенным динамическим диапазоном и Dolby Vision. Охват цветового диапазона NTSC составил 83%, а углы обзора по вертикали и горизонтали – 178 градусов.

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Realme Smart TV 4K оборудованы адаптерами Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц. В арсенал новинок вошли разъёмы USB Type-A (2 шт.), HDMI (3 шт.), SPDIF и Ethernet (по 1 шт.). Акустическая подсистема представлена двумя динамиками мощностью по 12 Вт с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Как и смартфон, телевизоры поступят в продажу 4 июня 2021 года, то есть уже на этой неделе. Рекомендованная стоимость 43-дюймовой модели Realme Smart TV 4K составила 385 долларов. Телевизор, оснащённый 50-дюймовым дисплеем, китайская компания оценила в 550 долларов.