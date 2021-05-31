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Представлен смартфон Realme X7 Max – Dimensity 1200, экран 120 Гц и 64-Мп камера по цене от $370

Новинка одной из первых получит Android 12.
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Китайская компания Realme презентовала смартфон среднего класса на 6-нанометровом мобильном процессоре MediaTek. Новинка называется Realme X7 Max. Она станет конкурентом для Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition, которого анонсировали около месяца назад.

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Модель оснащается однокристальной системой Dimensity 1200, которая дополняется 8 ГБ оперативной памяти в начальной комплектации и 12 ГБ ОЗУ в топовой. Встроенный накопитель новинки характеризуется вместимостью 128 ГБ или 256 ГБ соответственно. Чипсет имеет ядра Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц, а также Cortex-A78 с частотой 2,6 ГГц и 3,0 ГГц. За обработку графику отвечает встроенный GPU Mali-G77 MC9.

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Realme X7 Max несёт на борту панель Super AMOLED яркостью 1 000 нит и диагональю 6,43 дюйма. Матрица на органических светодиодах имеет разрешение Full HD и поддерживает частоту обновления 120 Гц. В отверстии слева вверху установлен 16-мегапиксельный оптический модуль камеры для селфи.

Основная камера новинки вобрала в себя три оптических модуля. Разрешение составляет 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Она получила поддержку съёмки видео в 4K UHD при 60 к/сек. При этом ни телеобъективом и оптической стабилизацией смартфон похвастаться не может.

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Realme X7 Max заключён в корпус из пластика с защитой от брызг. Габаритные размеры составляют 158,5 x 73,3 x 8,4 мм. Весит новинка 179 граммов. За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 4 500 мА*ч с 50-ваттной быстрой подзарядкой по проводу. Из фишек отметим встроенный в дисплей биометрический датчик, выход под наушники, стереодинамики, NFC, USB-C, GPS, Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц и Bluetooth 5.1. Слот для карты microSD отсутствует.

Новинка поступит в продажу с операционной системой Android 11 и оболочкой Realme UI 2.0. Китайская компания обещает выпустить обновление Android 12 одной из первых. Купить Realme X7 Max можно будет за 370 долларов и 415 долларов в зависимости от комплектации. Продажи смартфона запланированы на 4 июня 2021 года.

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