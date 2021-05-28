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Уже на следующей неделе китайская компания Huawei представит несколько новинок, включая операционную систему HarmonyOS 2.0 на замену Android. Вместе с программным обеспечением Google китайский производитель намерен отказаться от фирменной прошивки EMUI. Но, несмотря на это, Huawei продолжает выпускать обновления оболочки. За последнюю неделю апдейт со свежей прошивкой стал доступен почти для двух десятков устройств, включая модели Honor.

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Начнём с линейки nova. Для Huawei nova 7 и nova 7 Pro на процессоре Kirin 985 выпущена оболочка EMUI 11.0.0.147, которая принесла патч безопасности за апрель текущего года. В свою очередь модели нового поколения Huawei nova 8 и nova 8 Pro с теми же чипсетами на борту обзавелись апдейтом EMUI 11.0.0.161. Правда, новшество то же самое. Кроме того, заплатка за второй месяц весны стала доступна для Huawei nova 5 Pro с однокристальной системой Kirin 980 на борту.

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Флагманы второй половины 2019 года Huawei Mate 30 Pro 5G и Mate 30 Pro 4G тоже обзавелись апрельской заплаткой безопасности операционной системы. Она устранила почти сотню уязвимостей. Номер прошивки – EMUI 11.0.0.182. Заметим, что версия с поддержкой 5G оснащается чипом Kirin 990 5G, а вариант с 4G оснащается SoC Kirin 990 4G.

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Huawei Mate 30E Pro 5G на Kirin 990E, который вышел в прошлом году, тоже получил относительно свежий патч безопасности, а также несколько новых предложений на замену аналогам от Google. Например, Petal Maps вместо Google Maps и Petal Search вместо Google Chrome. Вместе с ним в один день представили Huawei Mate 40 на Kirin 9000E. Ему тоже стала доступна заплатка за апрель этого года – с прошивкой EMUI 11.0.0.147.

А вот старшая модель Huawei Mate 20 X 4G на процессоре Kirin 980 обзавелась ещё только мартовский патчем. Номер прошивки – EMUI 11.0.0.139. Апдейт устранил примерно полторы сотни уязвимостей, включая две критические.

Наконец, Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+ получили обновление EMUI 11.0.0.180 размером почти 1,5 ГБ в Европе. Прошивка принесла вместе с патчем безопасности несколько фирменных приложений Huawei: Reader, Link Now, Petal Maps, GameCenter и Petal Search.

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Также китайская компания выпустила обновление программного обеспечения для трёх планшетных компьютеров. Это Huawei MediaPad M6 с 8,4-дюймовым и 10,8-дюймовым дисплеями, а также версия Turbo Edition. Апдейт принёс прошивку EMUI 11.0.0.140 с заплаткой безопасности ОС за прошлый месяц.

Что касается смартфонов бренда Honor, они продолжают получать аналог EMUI 11 в виде Magic UI 4.0. Свежая версия оболочки за апрельским патчем безопасности стала доступна для моделей 30-й серии во главе с Honor 30 Pro+ на Kirin 990 5G. Вместе с ней обзавелись обновлением Honor 30 на Kirin 985 и Honor 30 Pro на Kirin 990 5G. Номер прошивки – v4.0.0.170.