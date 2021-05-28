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В этом году китайская компания Xiaomi может вернуть цифры в названия смартфонов экспериментальной серии Mi MIX. Последняя такая модель вышла в начале 2019 года. Она называется Xiaomi Mi MIX 3 5G. После неё производитель представил Mi MIX Alpha и Mi MIX FOLD. Следующей новинкой линейки станет Xiaomi Mi MIX 4.

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Смартфон уже прошёл обязательную сертификацию в китайском регуляторном органе China Compulsory Certificate, он же 3C, он же CCC. В базе данных сертификационного бюро указано, что грядущая новинка будет оснащаться двумя аккумуляторным батареями ёмкостью примерно по 2 380 мА*ч. Таким образом, суммарная ёмкость АКБ во флагмане следующего поколения составит 4 760 мА*ч.

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Любопытно, что китайские источники пишут о 200-ваттной подзарядке. Однако, здесь есть одно большое «НО». Заключается оно в том, что 200 Вт – суммарная мощность трёх разных типов зарядки. В 2018-2019 годах было популярным суммировать количество мегапикселей, а сейчас видим новую тенденцию.

На самом же деле в Xiaomi Mi MIX 4 будет предусмотрена проводная подзарядка и беспроводная мощностью 120 Вт и 70 Вт соответственно. Также модель обзаведётся поддержкой реверсивной зарядкой беспроводным путём. Её мощность составит 10 Вт.

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Заметим, что в настоящее время 120 Вт – максимальная мощность зарядки проводным путём. Её поддерживает лишь несколько флагманских смартфонов. Например, Xiaomi Mi 10 Ultra и Nubia Red Magic 6 Pro. Максимальная мощность беспроводной зарядки – 67 Вт. Её можно увидеть в Xiaomi Mi 10 Ultra и Xiaomi Mi 10 Pro.

Xiaomi Mi MIX 4 будет обычным моноблоком с одним дисплеем. Последним таким решением был ещё Xiaomi Mi MIX 2S, представленный более трёх лет назад. После него компания выпустила Xiaomi Mi MIX 3 и Mi MIX 3 5G с конструкцией слайдера, Xiaomi Mi MIX Alpha с опоясывающей панелью и Xiaomi Mi MIX FOLD со сгибаемым дисплеем.

В грядущей новинки будет установлена матрица на органических светодиодах с частотой обновления 120 Гц и подэкранной камерой для селфи. Её параметры не уточняются. В дисплей будет интегрирован сканер отпечатков пальцев повышенной площади. Также отметим операционную систему Android 12 с прошивкой MIUI 12.5 и мобильный процессор Snapdragon 888. Анонс Xiaomi Mi MIX 4 ожидается осенью текущего года.